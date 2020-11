Drone SG106 con doppia videocamera in vendita a poco più di 50 euro

I droni professionali costano una fortuna e non sempre all’utente comune serve tutta questa tecnologia. Chi vuol semplicemente divertirsi e magari registrare anche qualche foto e video di buona qualità da posizioni insolite senza spendere una fortuna può acquistare SG106, un drone che combina proprio tutte queste caratteristiche in poco meno di 54 euro.

Innanzitutto, l’autonomia: rispetto ad altri droni-giocattolo, che durano 6-8 minuti, questo può volare ininterrottamente per 22 minuti prima di scaricarsi, il che vuol dire dover fare meno pause soprattutto nel primo periodo in cui si prende confidenza con il controllo di questo tipo di quadricottero. La batteria, da 1.600 mAh, si aggancia e si sgancia in un attimo quindi eventualmente se ne possono acquistare anche di aggiuntive per estendere l’autonomia durante una sola uscita.

Tra le funzioni più interessanti c’è quella del controllo, perché si può scegliere tra tre diverse soluzioni in base al tipo di ripresa o di utilizzo che si intende fare. La più completa è quella del controllo tramite il joypad in dotazione: oltre ad avere pulsanti e leve per l’accesso rapido alle manovre più comuni, si può agganciare lo smartphone per avere un quadro in diretta di quel che sta inquadrando la videocamera.

Una seconda possibilità è quella di utilizzare il sensore di gravità incorporato nel drone per controllarlo tramite le inclinazioni dello smartphone abbinato via Bluetooth. Una terza opzione invece prevede l’uso della videocamera frontale per il riconoscimento dei gesti dell’utente: così, dopo averlo fatto librare in aria, basterà fare il gesto della vittoria con le dita della mano per scattare automaticamente una fotografia (a tal proposito, il drone incorpora anche un sistema di stabilizzazione che promette foto senza effetto mosso) oppure salutare il drone per avviare e successivamente arrestare la ripresa video.

Il drone è in grado anche di riconoscere il soggetto e inseguirlo per mantenerlo al centro dell’inquadratura, il che vuol dire che si può utilizzare anche per registrare una qualsiasi attività che si intende fare senza aver bisogno di un amico da ingaggiare per le riprese.

Più interessante ancora è la presenza di due videocamere, una frontale che registra in Full HD e una secondaria posizionata sul fondo, che permette di avere riprese perfettamente perpendicolari rispetto al suolo: ottima anche per ispezionare il tetto della propria abitazione o avere un quadro generale dell’area sottostante al drone durante il volo.

Con SG106 si può anche giocare, visto che si controlla con facilità: c’è un tasto per farlo librare in aria e uno per farlo tornare a terra, se si perde il controllo e si allontana troppo grazie alle funzioni di localizzazione è in grado di tornare dall’utente che lo controlla in maniera completamente autonoma e c’è pure un pulsante per fargli effettuare un’acrobaxia a trecentosessanta gradi in aria.

Come dicevamo, chi è interessato a comprarlo lo trova su GearBest in vendita a 53,63 euro. In confezione è incluso (oltre al drone) il controller, una batteria, 4 pale e 4 frame per proteggerle, 2 piedini per agevolare l’atterraggio e il decollo, il cavo per la ricarica della batteria, un cacciavite per la manutenzione e il manuale d’istruzioni. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.