DTS salva i dialoghi dei film a IFA 2024

DTS ha trovato la soluzione ai film in cui il volume dei rumori è troppo alto e quello delle voci e dei dialoghi troppo basso; e indovinate un po’? c’è di mezzo l’intelligenza artificiale. Forse basterebbe una equalizzazione fatta a regola d’arte da chi masterizza il film, ma viviamo nell’epoca delle AI e ad ogni problema sembra ormai che il rimedio debba per forza arrivare da un computer.

L’annoso problema del parlato nei film

Per capire di cosa stiamo parlando vi basta ripensare all’ultima volta che avete visto un film d’azione o un programma TV in cui avete fatto fatica a sentire cosa veniva detto dagli attori. In genere in questi casi ci si arma di pazienza e si scava all’interno delle impostazioni del televisore, si regola la posizione della soundbar (per chi cel’ha) e se possibile si attivano i sottotitoli. Tutto giusto, ma non è mai abbastanza, oltre che essere piuttosto frustrante.

La magia di DTS

Il DTS Clear Dialogue in mostra per la prima volta all’IFA di Berlino promette il miracolo, quello cioè di farci ascoltare i dialoghi senza diventare sordi. Quante volte infatti ci siamo trovati lì a giocare col bilanciere del volume per alzarlo quando c’è un dialogo e subito abbassarlo non appena si verifica un’esplosione o una qualche altra scena concitata nel film che appare acusticamente sovradimensionata rispetto al resto.

In questo caso invece non dobbiamo far niente, se non regolare le impostazioni offerte per adattare il funzionamento degli algoritmi ai propri gusti. Questa nuova tecnologia infatti è in grado di identificare il dialogo e potenziarlo solo quando c’è bisogno, migliorando così la chiarezza del parlato su tutti i televisori.

E il bello è che per funzionare non servono particolari accessori: tutto quello di cui ha bisogno sarà già dentro la TV, perciò per beneficiarne è sufficiente che il produttore decida di implementarlo.

Al momento non sono state annunciate partnership ma stiamo parlando di DTS (Digital Theater System), un sistema di codifica audio multicanale introdotto al cinema con il film Jurassic Park e in diretta concorrenza con il Dolby Digital.

Le tecnologie DTS solitamente vengono adottate dai principali produttori di TV come Sony, LG, Philips, Vizio e Hisense, perciò dovrebbe essere solo questione di tempo prima che Clear Dialogue venga integrata nei TV delle prossime generazione per rendere gloria ai nostri film preferiti.

La fiera dell’elettronica di Berlino IFA 2024 è appena cominciata e se volete seguirla vi basta sfogliare gli articoli che pubblicheremo all’interno di questa sezione del nostro sito web insieme alle foto scattate dal nostro inviato.