iPhone 16, cover Apple previste senza foro per tasto Capture

Pubblicità

Una delle novità principali per la linea iPhone 16 in arrivo sarà l’introduzione di un tasto dedicato alla cattura delle immagini, chiamato Capture: una nuova anticipazione indica che Apple sta progettando delle cover senza foro, che terranno certamente in considerazione questo nuovo pulsante.

Il nuovo tasto Capture avrà una superficie capacitiva. Gli utenti degli iPhone 16 potranno scorrere a sinistra e a destra sul pulsante per zoomare avanti e indietro, mentre premendolo leggermente sarà possibile mettere a fuoco un’immagine. In ultimo, con una maggiore pressione sarà possibile scattare la foto.

Il pulsante sarà situato sul lato destro dell’iPhone 16, dove attualmente si trova l’antenna mmWave 5G. Una delle domande che sono emerse durante il ciclo di rumor sull’iPhone 16 riguarda il modo in cui i produttori di cover sceglieranno di approcciarsi a questo nuovo tasto.

Mentre questa informazione resta un mistero, potrebbe essere già stata svelata la scelta di Apple. Da nuove informazioni pubblicate sui social media da Duan Rui parrebbe che i case progettati dalla Mela per iPhone 16 non avranno un ritaglio dedicato per il tasto Capture.

L’approccio di Apple sarà allora quello di un “design integrato” che, secondo quanto riportato, “non influirà sull’uso normale” della superficie capacitiva del tasto. E’ facile immaginare che questo approccio si contrapporrà a quello della maggior parte dei produttori di case di terze parti, che sicuramente staranno optando per un ritaglio specifico per il tasto Capture.

In precedenza il tasto Capture è stato previsto per tutti i modelli iPhone 16, ma non è ancora possibile escludere che Apple abbia scelto di limitarlo solo alle versioni Pro.

Infine, rimane da vedere se Apple reintrodurrà i case FineWoven, spesso criticati, che per la passata edizione ha sostituito le custodie in pelle. E’ difficile che Apple decida di tornare indietro, considerando la filosofia “animal free” alla base della decisione. Sul punto, però, al momento non sembrano esserci dettagli concreti.

Mancano ormai pochi giorni per vedere iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Per tutte le novità in arrivo con il nuovo terminale vi rimandiamo direttamente alla lettura di questo articolo.