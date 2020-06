Due smartwatch per il fitness in sconto: uno è gemello di Apple Watch a partire da 21,29 euro

Arriva finalmente la bella stagione, e dopo tanti mesi di stop è giunto anche il momento di rimettersi in carreggiata con del sano all’allenamento all’aria aperta. Ecco, allora, due validi alleati per lo sport. Si tratta di due smartwatch, ottimizzati per il fitness, uno dei quali è anche gemello di Apple Watch. Ecco i link per gli acquisti a partire da 21,29 euro.

Il primo modello che vi segnaliamo, indicato con il nome 57c è praticamente il clone di Apple Watch. Dalle immagini si fatica a vedere le differenze, che ovviamente sono anche legate al software, considerando che il modello in offerta monta un sistema proprietario. Ad ogni modo, l’estetica è particolarmente interessante, se siete amanti dello stile Apple.

L’orologio in questione offre, oltre alle normali funzione per prendere visione dell’orario, anche quelle relative al fitness, potendo calcolare le calorie bruciate, i passi effettuati, la distanza percorsa. In più, è anche IP67, quindi da poter utilizzare all’aria aperta, senza doversi preoccupare di gocce di sudore, né tantomeno della pioggia.

Al momento si acquista in offerta su eBay a 22,99 euro, nei colori nero bianco e rosa. Clicca qui per acquistarlo.

Il secondo degli orologi fitness in offerta ha funzioni simili, ma questa volta offre un design con display circolare. In particolare, monta un pannello da 1,28 pollici con risoluzione di 240 x 240, mentre a livello di funzionalità si equivale al modello poco più sù menzionato. Propone, naturalmente, il sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, che vengono monitorati in tempo reale durante l’attività fisica.

La batteria integrata è da 360 mAh e l’algoritmo di risparmio energetico garantisce un buon equilibrio tra prestazioni elevate e uso continuo. È possibile anche personalizzare il quadrante modificandone la watch faces tramite il download di app di terze parti.

Gode della modalità sport, che consente di tenere traccia in tempo reale degli sport che si praticano, come ad esempio il ciclismo, e consente di prendere visione delle notifiche in entrata su smartphone, semplicemente sollevando il polso e risvegliando il display.

Si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 ed è compatibile con Android 4.4 o successivo, iOS 8.0 o successivo. Naturalmente, l’interfaccia è disponibile anche in italiano.

Al momento si acquista in offerta a 21,29 euro direttamente a questo indirizzo.