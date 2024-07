Dyson OnTrac sono le prime cuffie audio-only di Dyson

Pubblicità

Dyson, azienda ben nota per i suoi dispositivi tecnologici per la casa, dagli aspirapolvere ai purificatori d’aria, si lancia nel mercato delle cuffie. Dopo il lancio di Dyson Zone, una combinazione di cuffie audio e purificatore d’aria personale, Dyson presenta quest’anno un dispositivo esclusivamente audio: le cuffie Dyson OnTrac.

Cancellazione del rumore e qualità del suono al top

Le Dyson OnTrac sono le prime cuffie ad alta fedeltà di Dyson, progettate per garantire una riproduzione musicale di elevata qualità e una cancellazione del rumore avanzata. Un algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC) utilizza otto microfoni per campionare il suono esterno a una frequenza di 384.000 volte al secondo. Questa tecnologia, combinata con materiali superiori e una geometria interna studiata con cura, riduce fino a 40dB di rumore indesiderato.

Un ingegnere Dyson ha spiegato che la ricerca per queste cuffie è partita dall’esperienza trentennale dell’azienda in elettroacustica, con l’obiettivo di preservare l’integrità delle onde sonore, evitando interferenze esterne e modifiche artificiali.

Gli ingegneri Dyson si sono concentrati anche sulla resa sonora. I driver da 40mm a 16 ohm con neodimio e l’elaborazione avanzata del segnale audio garantiscono una riproduzione precisa di ogni nota o parola. Le cuffie coprono un range di frequenze da 6 Hertz a 21.000 Hertz, offrendo bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, la cassa degli altoparlanti è inclinata di 13° verso l’orecchio per garantire una risposta audio più diretta.

Le Dyson OnTrac offrono un’autonomia di ascolto fino a 55 ore con ANC attivato, grazie a due celle agli ioni di litio ad alta capacità posizionate lungo l’archetto per una distribuzione uniforme del peso.

Comfort per lunghe sessioni di ascolto e design personalizzabile

Il design ergonomico delle Dyson OnTrac, certificato da US Ergonomics, e i materiali utilizzati assicurano una tenuta acustica superiore e un comfort duraturo. I cuscinetti in schiuma e i bracci a giunto multiplo riducono la pressione sulle orecchie, mentre le coperture in microfibra traspirabile evitano il sudore.

Le cuffie sono disponibili in quattro varianti di colore, con finiture uniche progettate da Jake Dyson e dal team CMF (Colori, Materiali e Finiture): Alluminio CNC, Rame, Nichel e Ceramic Cinnabar con finitura effetto ceramica. È possibile personalizzare le Dyson OnTrac con cappucci esterni e cuscinetti auricolari disponibili in vari colori e finiture.

Altre caratteristiche

Le Dyson OnTrac sono dotate di sensori capacitivi che rilevano quando le cuffie vengono rimosse, mettendo automaticamente in pausa l’audio e riprendendolo una volta reindossate. Un joystick sulla cuffia destra permette di eseguire operazioni primarie come il cambio di brano, la pausa o l’attivazione dell’assistente vocale dello smartphone abbinato. La modalità trasparenza si attiva con un doppio tap su una delle cuffie.

Due microfoni beamforming migliorano la nitidezza delle chiamate eliminando i rumori di sottofondo e del vento. Le cuffie includono anche un equalizzatore grafico con tre modalità preimpostate – Bass Boost, Neutral e Enhanced – che possono essere selezionate direttamente dall’app MyDyson.

Disponibilità e prezzo

Le cuffie Dyson OnTrac saranno disponibili per il preordine dal 22 luglio sul sito https://www.dyson.it/cuffie al prezzo di €499, con spedizioni a partire dal 1 agosto. Saranno disponibili anche nei principali negozi di elettronica dal 1 agosto. I cappucci esterni e i cuscinetti interni, disponibili in vari colori e finiture, hanno un prezzo consigliato di €49 per ciascun set.