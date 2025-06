Il lavapavimenti Dyson WashG1 separa sporco secco e umido in un solo passaggio

È arrivato su Amazon il Dyson WashG1, un lavapavimenti annunciato lo scorso anno progettato per affrontare in un unico passaggio sporco secco e umido inclusi polvere, detriti, liquidi e capelli.

Il dispositivo punta a superare i limiti dei metodi tradizionali – che spesso richiedono prima l’aspirazione e poi il lavaggio – grazie a una combinazione di tecnologie di idratazione, assorbimento ed estrazione per raccogliere e separare sia i detriti umidi che quelli secchi.

Il lavapavimenti

La caratteristica distintiva di questo modello risiede nella presenza di due rulli in microfibra controrotanti che agiscono in sinergia per rimuovere lo sporco da tutte le direzioni. Praticamente l’acqua pulita viene distribuita in modo controllato lungo l’intera larghezza dei rulli, mentre i detriti vengono raccolti e separati in un contenitore dedicato, evitando così la dispersione e il ricircolo dell’acqua sporca.

Secondo Dyson questo lavapavimenti è in grado di rimuovere le macchie con il 30% di passaggi in meno rispetto ai metodi tradizionali, contribuendo anche a un’asciugatura più rapida del pavimento (fino all’80% più veloce rispetto all’uso di un mocio). Altro elemento rilevante è l’assenza di filtri umidi, che nel tempo tendono ad accumulare batteri e odori.

La ricerca

Il WashG1 si inserisce in un contesto dove, secondo il recente Global Wet Cleaning Study commissionato da Dyson, solo il 35% degli italiani utilizza dispositivi dedicati alla pulizia a umido, preferendo strumenti manuali come mocio e spazzoloni.

Nonostante l’82% degli intervistati in Italia lavi i pavimenti regolarmente, il passaggio alla tecnologia moderna appare ancora limitato. Dyson WashG1 si propone quindi come alternativa per chi cerca una soluzione più rapida, igienica e completa rispetto alle pratiche tradizionali.

Dove comprare

Il Dyson WashG1 costa 599 € e da questo momento lo trovate anche su Amazon: nel momento in cui scriviamo il prezzo è leggermente scontato del 9%, a 591 euro.

Sto caricando altre schede...

Ricordiamo a tal proposito che Dyson ha di recente aperto il suo negozio ufficiale su Amazon, il che garantisce tutta una serie di vantaggi anche in termini di rimborso e reso grazie alle politiche di Amazon, specie per gli abbonati Prime.