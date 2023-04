DYU C6, la city bike snella e dal look tradizionale in offerta lampo a 680 euro

Comprare una bici elettrica full size al giorno d’oggi può essere un bel impegno economico. Rispetto a diversi anni fa, quando la mobilitò elettrica non era ancora di moda, i costi sono veramente lievitati. Fortunatamente è possibile approfittare di offerte lampo, che riportano questi mezzi a prezzi davvero vantaggiosi. E’ il caso di questa DYU C6, che potrete acquistare ancora per poco a 680 euro.

Si tratta di una bici elettrica full size, a cui non manca davvero nulla. Partiamo, infatti, con uno pneumatico da 26 pollici e un cambio Shimano a 7 velocità, che permetteranno di regolare la marcia a seconda delle esigenze.

La bici propone un motore da 300W in grado di spingere fino ad una velocità di 25 chilometri orari, che ricordiamo essere il massimo consentito dalla legge. Quanto alla sicurezza, monta freni a disco anteriori e posteriori, mentre il chilometraggio che offre con una singola ricarica è di circa 40 km. Naturalmente, si tratta di una stima che può variare a seconda di come si guida, del peso del pilota, del manto stradale e delle pendenze che si percorrono.

La batteria di questa DYU C6 è da 12.5 ah, facilmente estraibile, così da poterla ricaricare in casa, mentre la bici offre un grado di impermeabilità IP54. La bici si ricarica in appena 6-8 ore, e ha dimensioni di 1850*610*1170mm. E’, come già accennato, una bici full size, anche se riesce a contenere il peso in 27 kg. Ovviamente, non trattandosi di una bici mini, o di dimensioni ridotte, consente un carico maggiore: può trasportare piloti fino a 120 kg.

Dyu C6 ha un listino che solitamente si aggira attorno a 1400 euro, ma al momento la portate a casa a 680 euro, con uno sconto netto di oltre il 50%.

