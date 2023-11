Black Friday, Echo Dot al minimo, solo 21,9 Euro

Nel Black Friday si fanno sempre buoni affari con i dispositivi Amazon e oggi non abbiamo eccezioni visto che l’Echo Dot nella versione di quinta generazione lo paghiamo 21,99€

Nel pacchetto trovate in primo luogo lo speaker Smart di Amazon, lanciato sul mercato oramai da tempo tanto che è giunto, appunto, alla quinta generazione. Grazie ad esse potrete ascoltare musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri dispositivi Alexa permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Il costo di 21,99€ per questo modello è il minimo di sempre, molto vicino al prezzo di Echo Pop che rappresenta una scelta meno sofisticata dal punto di vista tecnico.

Click qui per comprare