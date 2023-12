Cinque caratteristiche di Cybertruck mai viste su altre Tesla

Più volte Elon Musk ha dichiarato che Cybertruck è il veicolo migliore di Tesla e forse ha ragione: con il lancio e l’annuncio dei dettagli emergono cinque caratteristiche esclusive di Cybertruck mai viste su altre Tesla.

Fin dalla progettazione è stato pensato per offrire potenza e versatilità di un furgone pick-up, inclusi lavori pesanti, ma con prestazioni superiori a quelle di una Porsche 911, come dimostra il filmato rilasciato da Tesla l’evento di consegna.

Qui di seguito elenchiamo con una breve spiegazione le cinque caratteristiche esclusive di Cybertruck, finora mai viste su altre Tesla:

Sterzo via cavo, steer-by-wire

Cybetruck è i primo veicolo prodotto in serie privo di un collegamento fisico tra volante e ruote anteriori. Il costruttore spiega “L’unità di trasmissione, i rotori e le pastiglie dei freni, gli alberi di trasmissione, il blocco dello sterzo e gli attuatori sono tutti uniti per creare un gruppo di sottotelaio completo.

E ancora “Invece di un piantone dello sterzo meccanico Cybetruck impiega lo sterzo via cavo, una connessione elettrica cablata per comunicare i comandi del conducente al veicolo”. Il risultato è che nonostante mole e peso non indifferenti Cybetruck è molto agile e facile da manovrare.

Cofano motorizzato Powergate

Anche se in realtà il prototipo mostrato nel 2019 era più grande, pesante, potente e con più autonomia, Cybertruck non è certo né piccolo né leggero. La carrozzeria è interamente costruita in acciaio inossidabile e così anche il cofano anteriore rischiava di risultare troppo pensate per essere azionato a mano.

Per questa ragione Tesla introduce il suo primo cofano motorizzato battezzato Powergate. Nella parte frontale è ospitata anche l’imponente illuminazione LED, una delle più lunghe al mondo nei veicoli per passeggeri. Sotto il cofano anteriore è nascosta una sedia per due persone e offre 198 litri di spazio.

Modalità Beast

Come gli altri veicoli di fascia alta di Tesla anche Cybetruck offre una modalità ad alte prestazioni battezzata Beast Mode, letteralmente modalità bestia presente nel modello top Cyberbeast dotato di tre motori.

Tesla spiega che “È dotato di una unità di azionamento posteriore con macchine a doppia induzione, vettori di coppia attiva e differenziale elettromeccanico di bloccaggio frontale che produce una potenza combinata di 845 cavalli”. Cyberbeast impiega solamente 2,7 secondi per arrivare da zero a cento km orari, meglio di quanto annunciato da Musk per il prototipo nel 2019 allora indicato a 2,9 secondi.

Ruote posteriori sterzanti

Il pickup di Tesla resiste ai proiettili, pesa oltre 3.000 kg è lungo 5,6 metri ma si manovra meglio di una berlina, persino meglio della top di gamma Model S di Tesla, questo anche grazie alle ruote posteriori sterzanti.

Nelle manovre in spazi ristretti il contributo delle ruote posteriori sterzanti fa la differenza: Cybertruck ha un raggio di sterzata inferiore a quello di Model S e supera diverse altre berline.

Range Extender

Cybetruck offre meno autonomia rispetto a quanto promesso da Elon Musk con il prototipo nel 2019. Forse anche per questa ragione Tesla ha pensato a un Range Extender, di fato un blocco batteria supplementare installabile nel cassone, lasciando comunque ampio spazio di carico. Un accessorio e una soluzione mai visti su altre Tesla.

Acquistando Range Extended i proprietari di Cybetruck versione a due e tre motori potranno incrementare l’autonomia del veicolo: fino a ulteriori 130 miglia (circa 210 km) nel modello Dual Motor e fino a ulteriori 120 miglia (193 km) con Cyberbeast a tre motori.

