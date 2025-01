Mac mini M4 sempre al fresco con un semplice supporto per rialzarlo

Pubblicità

Lo scomodissimo tasto On/Off dei nuovi Mac mini M4 ha spalancato le porte dei produttori che in poco tempo hanno cominciato a sfornare un’infinita serie di accessori per migliorare l’utilizzo del computer, innanzitutto per poter appunto accedere al pulsante con facilità e così risvegliare comodamente il Mac dallo stato di Standby.

Tra i tanti ve ne segnaliamo uno fin troppo semplice esteticamente – tanto da sembrare uno di quei riduttori che si usano per i fornelli delle cucine a gas – ma efficace anche per un secondo aspetto: quello della dissipazione del calore.

Attraverso quattro piedini rialzati solleva infatti il Mac Mini da terra favorendo un flusso d’aria continuo e perciò evitando surriscaldamenti e rallentamenti delle prestazioni, grazie anche alla struttura minimalista che riduce l’accumulo di calore soprattutto quando si utilizza il computer per lunghi periodi o in condizioni di carico intenso.

Il supporto è inoltre realizzato in acciaio inossidabile, un materiale che per la sua robustezza contribuisce a mantenere il supporto stabile nel tempo, proteggendo il Mac Mini da eventuali danni dovuti a usura o sbalzi di temperatura.

Come poi dicevamo in apertura non è solo funzionale, ma anche ergonomico perché sollevando il Mac Mini ne migliora l’accesso al tasto di accensione e spegnimento, che così risulta facile da controllare anche solo per risvegliare il computer dallo stato di Standby.

Per una scelta estetica Apple ha infatti preferito posizionare questo pulsante al di sotto della scocca ma così facendo, anche se il design risulta più pulito ed elegante, si obbliga l’utente a dover sollevare il computer ogni volta che intende cliccarlo. Con un supporto del genere il problema invece viene risolto efficacemente.

In più se disponete di un mouse Apple potete farlo scivolare nella parte inferiore quando non volete ingombrare la scrivania.

