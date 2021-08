Ecovacs Deebot U2 con banda magnetica omaggio: sconto a 169€

Sconto Amazon sull’Ecovacs Deebot U2: solo 169 euro con in omaggio anche la banda magnetica per delimitare con più efficienza la sua area di pulizia.

Questo robot per la pulizia della casa è dotato di morbidi cuscinetti, sensori anticollisione e anticaduta, aggira gli ostacoli, evita i mobili e rileva i gradini senza cadere. Inoltre ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica. Grazie alle spazzole per la pulizia dei bordi e alla spazzola principale a V questo Deebot spazza, solleva e aspira in un solo passaggio, risultando particolarmente funzionale sia su tappeti che su pavimenti a superfici dure. Ha una modalità Max che permette di raddoppiare la potenza di aspirazione per poter pulire adeguatamente superfici particolarmente sporche rimuovendo anche i peli di animali più insidiosi.

È anche in grado di lavare i pavimenti. Il panno in microfibra si inumidisce solo quando il robot è in movimento, quando poi si ferma o torna alla base di carica il flusso d’acqua si interrompe in automatico. Il robot si controlla anche tramite l’app ECOVACS Home permettendo così di accendere, spegnere, programmare e persino individuare le aree da pulire tramite lo smartphone. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un filtro anti-particolato che permette di ridurre i trigger trasportati dall’aria e responsabili delle allergie. Il sistema di filtraggio è composto da tre elementi: un filtro a maglie metalliche che raccoglie la sporcizia più grossolana, un filtro in spugna e, per l’appunto, un classico filtro anti-particolato.

Usa una batteria da 3.200 mAh che offre un’autonomia di 150 minuti, sufficienti per pulire con efficacia un’area non superiore ai 200 metri quadrati. E’ dotato di tre livelli di aspirazione – Eco, Max e Max+ – in modo da poter adattare la pulizia al contesto. Le modalità Eco e Max sono progettate per la pulizia quotidiana, mentre la modalità Max+ permette una potenza di aspirazione più elevata per una pulizia più profonda come per tappeti e moquette.

Una particolarità di questo modello risiede nella compatibilità con i dispositivi per la Smart Home: chi ha installato uno speaker con Assistente Google o con Amazon Alexa può controllarlo con la sola voce oppure può inserirlo nelle automazioni di casa. Non è presente un sistema per la mappatura della casa però utilizza la navigazione intelligente, quella cioè che segue un percorso sistematico avanti e indietro, in modo tale da assicurare una pulizia quanto più completa, efficace e veloce possibile. C’è infine l’app Ecovacs Home tramite la quale è possibile definire programmi di pulizia, selezionare la modalità di pulizia e monitorarne lo stato.

Questo robot costerebbe 228 euro, ma lo potete comprare a 169 euro. Incluso nel prezzo trovate anche una banda magnetica (valore 29 euro) per delimitare alcune zone dove non volete che il robot entri. Basta aggiungerla al carrello (come si vede dall’immagine sopra)

Click qui per comprare