Elezioni USA, Facebook incoraggia i cittadini a votare

Facebook ha dato il via a una campagna pubblicitaria negli Stati Uniti per incoraggiare i cittadini a recarsi alle urne. Il social network orienta i suoi utenti statunitensi verso i centri di informazione sul voto su Facebook e Instagram.

Si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione al voto e sulle modalità di registrazione per il voto negli Stati Uniti. È la continuazione di un programma che Facebook ha attivato precedentemente e che ha aiutato – secondo i dati forniti da Facebook – oltre 2milioni e mezzo di persone a registrarsi per votare. L’obiettivo è quello di aiutare a registrarsi per esprimere la propria preferenza alle elezioni del 3 novembre ancora più persone: Facebook spera di poterne raggiungere 4 milioni.

Facebook condurrà questa campagna attraverso trasmissioni nazionali, via cavo e via radio e attraverso homepage digitali e, ovviamente, attraverso le app Facebook, Instagram e Messenger che indirizzeranno le persone verso i centri di informazioni sul voto. Le notifiche relative alla campagna pubblicitaria per il voto su Facebook saranno mostrate fino al 25 settembre.

Facebook è stato criticato durante questa campagna elettorale per aver permesso l’uso di fake news negli annunci politici, una scelta che altri social network, come ad esempio Twitter non hanno fatto (Twitter ha bandito del tutto gli annunci politici).

Zuckerberg dopo mesi di critiche per la decisione di non cambiare la linea aziendale che consentiva ai politici di pubblicare annunci non veritieri, basata sulla convinzione che le decisioni relative alla propaganda politica non dovrebbero essere prese da società private, ha però introdotto a giugno una soluzione per gli utenti: possono decidere se visualizzare gli annunci politici oppure no.

Gli utenti hanno la possibilità di nascondere gli annunci ogni volta che ne vedranno comparire uno sulla propria bacheca, semplicemente facendo clic sulla pubblicità. Possono scegliere anche di disattivare ogni annuncio politico a priori, accedendo a una nuova opzione menu all’interno delle impostazioni della propria app.

