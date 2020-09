Accessori Playstation 5, ecco quelli già disponibili su Amazon

Sulle difficoltà di reperire Playstation 5 al lancio non sembrano esserci più molti dubbi. Le scorte della console al lancio saranno davvero limitate, e pre ordinarla al momento sembra quasi impossibile. Su Amazon iniziando a saltar fuori anche gli accessori Playstation 5. Ecco quelli già disponibili in catalogo.

DualSense Wireless Controller

Tra i tre accessori disponibili, controller e telecamera possono già essere pre ordinati, con l’uscita prevista per il 19 novembre prossimo, mentre il Remote Control, seppur in catalogo, non può essere ancora acquistato. Il primo degli accessori presenti è il controller DualSense, che viene proposto a 69,99 euro. Design assolutamente futuristico, il controller promette di far vivere all’utente un’esperienza più profonda e coinvolgente anche grazie al feedback aptico ed effetti grilletto dinamici. Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto “Crea”, che si inseriscono perfettamente nell’iconico design confortevole.

I grilletti opporranno al giocatore diversi livelli di forza e tensione mentre interagisce con l’attrezzatura e l’ambiente nei giochi. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un’auto da corsa, l’utente sentirà una connessione fisica. Presenta un microfono integrato e offre anche il jack 3,5 mm per il collegamento cuffie.

Lo potete pre ordinare a questo indirizzo a 69,99 euro.

HD Camera

Disponibile al pre ordine, allo stesso prezzo, e con la stessa data di lancio, anche l’HD Camera per Playstation 5, che promette di risoluzione Full HD. Per il corretto collegamento e funzionamento sono richiesti connessione Internet e account PlayStation Network. Inoltre, sarà utilizzabile solo da account di utenti di almeno 7 anni, mentre per i minori di 18 anni sarà richiesto il consenso dei genitori.

Lo potete pre ordinare a questo indirizzo a 69,99 euro.

Remote Controller

Discorso parzialmente diverso per il Remote Controller, per la gestione dei contenuti multimediali. Al momento è presente in catalogo, ma non è ancora pre ordinabile, né ha una data di rilascio o prezzo. Di questa periferica si sa già che consentirà accesso rapido a YouTube, Netflix, Disney+ e Spotify, grazie ai quattro tasti frontali dedicati.

Per metterla nel carrello o tra gli oggetti preferiti, il link da cui partire è questo.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.