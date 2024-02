Elon Musk è candidato al Nobel per la Pace

Il nome di Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX, è stato indicato da un deputato norvegese come meritevole della candidatura al Nobel per la Pace. Il deputato libertario Marius Nilsen ha indicato la sua scelta al sito Politico indicando come motivazioni gli sforzi per promuovere la libertà di espressione, ma anche il ruolo dell’imprenditore nell’aiutare l’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Sul sito dello Stortinget, il parlamento monocamerale della Norvegia, Marius Nilsen è indicato come membro del Partito del progresso e membro dell’Energy and Environment Committee.

La lista dei potenziali candidati per l’onorificenza assegnata dal Comitato Norvegese dovrebbe essere completata entro il mese di marzo, mentre il comitato norvegese per il Nobel tradizionalmente annuncia la maggioranza dei voti a ottobre. La cerimonia di assegnazione è prevista a fine anno.

“La moltitudine di aziende fondate da Musk, che possiede e gestisce, volte a migliorare la società, sviluppare la conoscenza sia della Terra che dello spazio, oltre a consentire la comunicazione e la connettività globale […] ha contribuito a rendere il mondo più connesso e sicuro”, ha riferito Nielsen al New York Post.

Al Daily Mail, che per primo ha indicato il nome di Musk tra i “papabili” al Nobel, Nielsen ha riferito del contributo dell’imprenditore “alla libera espressione” mediante X, il social in precedenza noto come Twitter. “Permettere a tutto il mondo di discutere, scambiare idee, imparare a conoscersi e capirsi è un contributo estremamente prezioso a un mondo di pace e prosperità”.

NEWS: Norwegian MP Marius Nilsen has nominated Elon Musk for the Nobel Peace Prize stating it is for his 'adamant defense of dialogue, free speech and enabling the possibility to express one's views' in a continuously more polarized world. The multitude of tech companies Musk has… pic.twitter.com/LISxBjfBBF — S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) February 20, 2024

Meglio il Nobel a Musk di tanti altri ma

L’imprenditore sudafricano in passato ha ricevuto altri riconoscimenti. Nel 2021 la rivista Time lo aveva eletto Person of the Year, motivando la scelta con il suo impatto su settori come automotive, spazio e tecnologia ma per quanto concerne il Nobel per la Pace la nomination potrebbe far discutere non poco.

A questo proposito Politico ricorda che in passato la candidatura al Premio Nobel è stata ricevuta anche da personaggi come Putin e Stalin e, sembra incredibile ma è vero, è stata brevemente presa in considerazione persino per Hitler. Tra i candidati per il 2024 compaiono nomi che, a nostro avviso, sono più meritevoli, incluso il giornalista Julian Assange, che rischia più di un ergastolo per le sue sconvolgenti rivelazioni con WikiLeaks.

