Coi monitor da studio ADAM Audio T5V lavorate bene anche in ambienti difficili

I monitor da studio ADAM Audio T5V sono in grado di offrire alte prestazioni e un suono di qualità professionale anche in ambienti piccoli. Nascono per soddisfare le esigenze di chi lavora nella registrazione, nel mixaggio o nel mastering e si prestano anche per chi intende mettere in piedi un piccolo studio casalingo, motivo per cui li abbiamo favorevolmente inseriti nella guida ai migliori monitor audio da studio da affiancare a un Mac o un PC.

Offrono una risposta in frequenza che va da 45 Hz a 25 kHz, perciò la loro riproduzione audio è estremamente dettagliata su tutta la gamma, con una precisione che permette di effettuare una post-produzione audio accurata senza bisogno di configurazioni più impegnative.

Ciò che più li distingue dalla massa è il tweeter U-ART, un tweeter a nastro accelerato da 1,9 pollici che, combinato con una guida d’onda HPS, consente una dispersione uniforme delle alte frequenze, rendendo il punto di ascolto ampio e flessibile. Questo significa che non è più necessario essere vincolati a una posizione rigida di ascolto, ma si può lavorare comodamente in diverse posizioni, senza perdere qualità nell’ascolto.

Il woofer da 5 pollici promette una riproduzione precisa dei bassi e un suono bilanciato, con una distorsione ridotta e una capacità di SPL (livello di pressione sonora) che può arrivare fino a 106 dB per coppia.

Questi monitor sono progettati per adattarsi a vari ambienti grazie al crossover e all’equalizzazione controllati dal DSP, ottimizzando così la resa soprattutto negli spazi con caratteristiche acustiche complesse.

La porta bass reflex posteriore e il cabinet smussato, inoltre, permettono di posizionare i monitor in spazi piccoli senza compromettere la qualità del suono.

Grazie all’amplificazione in Classe D, con un amplificatore da 50 W RMS per il woofer e 20 W RMS per il tweeter, questi monitor restituiscono un audio cristallino con una buonissima dinamica. Chi poi vuole estendere ulteriormente la risposta alle basse frequenze può integrare il subwoofer T10S di ADAM Audio che completa il sistema offrendo una riproduzione più profonda e accurata delle frequenze più basse.

Sono dotati di connessioni XLR e RCA e ciascun monitor pesa poco meno di 6 Kg, perciò sono facili da installare e spostare, il che può essere particolarmente utile per chi è solito allestire una postazione improvvisata per mixaggio e mastering.

