Energy Cockpit di tado° è la soluzione per combattere il caro bollette

Questo inverno si dovrà certamente combattere contro il “Caro bollette”. Le soluzioni smart per arginare il problema non mancano. Tra queste la nuova funzione Energy Cockpit di tado°.

tado° rilascia oggi la funzione Energy Cockpit per le case con termostati intelligenti, termosifoni con teste termostatiche e riscaldamento a pavimento. La funzionalità fornisce agli utenti le previsioni sulla bolletta del mese successivo e permette di confrontare i costi con quelle dei mesi e degli anni precedenti. Già disponibile per le case con termostati intelligenti, con l’abbonamento Auto-Assist, Energy Cockpit è ora disponibile per tutti gli utenti tado° con il riscaldamento a pavimento e con le teste termostatiche per termosifoni intelligenti.

Ancora, sarà possibile inserire le letture dei contatori nell’app di tado° e iniziare a ottenere modelli di utilizzo reali sul consumo. In questo modo si potrà intervenire sulle proprie bollette, avendo visibilità sui dettagli del consumo e su quali stanze hanno una maggiore richiesta di calore rispetto alle altre.

Come risparmiare sulle bollette

Il costruttore offre anche cinque consigli per risparmiare sulle bollettte; a febbraio tado° ha annunciato il raddoppio delle vendite di termostati intelligenti.