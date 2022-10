BEZIOR M1, mountain bike elettrica in sconto con un codice

Se volete comprare una mountain bike elettrica di qualità, sappiate che non dovete spendere migliaia di euro perché grazie ad un doppio sconto potete acquistare la BEZIOR M1 a 666 euro.

Questa bicicletta usa un telaio in lega di alluminio e un motore da 250 Watt nella ruota posteriore per garantire una spinta potente fino ad un’inclinazione del suolo di 35°.

Può viaggiare fino a 25 chilometri orari, quindi in pieno rispetto delle normative italiane, e la batteria ricaricabile in 5-6 ore, incassata nella canna, promette un’autonomia di 80 ore che chiaramente varia in base al tipo di percorso, dall’inclinazione e dal tipo di manto stradale, e non da ultimo dal peso del pilota.

Può sopportare fino a 120 chili di peso e le sue misure – 63 centimetri per il manico, 83 per l’altezza di sella e 173 per la lunghezza del telaio – sono adatte per persone non più alte di due metri.

Usa freni a disco per entrambe le ruote e una sospensione idraulica per la forcella frontale, oltre a ruote da 27,5 pollici e cambio a 7 velocità in modo da adattare lo sforzo al tipo di attività che si intende sostenere. A tal proposito dallo schermo LCD sul manubrio, che è certificato IP54 e quindi resiste a polvere e acqua, è possibile scegliere tra due modalità per regolare la pedalata.

Da qui si accede anche ai dettagli di viaggio come velocità, distanza, batteria residua e via dicendo, ma anche al sistema di controllo L-drive che permette di tenere d’occhio i consumi, lo stato del motore e dei sensori, ma anche la vita della batteria e tanto altro.

Dotata di luci frontali e posteriori, la mountain bike elettrica BEZIOR M1 normalmente costa 2.055,99 euro ma al momento è scontata del 66% e quindi si compra per 719,59 euro. Tuttavia inserendo il codice FFBZM1 si ottiene uno sconto-sullo-sconto con cui risparmiare altri 53 euro circa e pagandola quindi 666 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.