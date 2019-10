L’esoscheletro robotizzato Panasonic ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020

Panasonic, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, annuncia la fornitura del suo esoscheletro Power Assist Suit per gli eventi World Para Powerlifting (WPPO) e per le Paralimpiadi di Tokyo 2020, in virtù di un accordo sottoscritto con WPPO il 25 settembre 2019.

L’esoscheletro Panasonic verrà indossato dagli spotter (addetti al caricamento) che si occupano di fornire assistenza agli atleti durante le gare di sollevamento pesi. Infatti, durante le competizioni WPPO, gli spotter assistono oltre 180 concorrenti, movimentando oltre 100 pesi tra 10 e 50 chilogrammi. Secondo le stime, costoro arrivano a sollevare complessivamente oltre 8.650 chili durante le gare maschili e femminili combinate.

L’esoscheletro Panasonic Power Assist Suit “ATOUN Y” di Panasonic allevia le sollecitazioni a livello lombare e della schiena degli spotter durante i movimenti di sollevamento ripetuti e pesa solamente 4,5 chili. Quando viene sollevato un peso, i sensori per la posizione del corpo rilevano i movimenti del torso e azionano i motori integrati che sono sincronizzati con i movimenti della persona per alleviare le sollecitazioni a livello lombare compensando il potenziale di azione motoria dei muscoli.

Tra i vantaggi apportati da questa soluzione: sicurezza e precisione nel togliere/rimettere i pesi sui supporti, movimentazione più veloce dei pesi durante i tentativi di sollevamento per evitare intoppi durante le gare, migliori prestazioni degli spotter, riduzione dell’affaticamento fisico per gli spotter, sicurezza per i concorrenti durante i tentativi di sollevamento.

Ente affiliato al Comitato Paralimpico Internazionale, il World Para Powerlifting è la federazione internazionale di pesistica paralimpica con sede nella città tedesca di Bonn. La federazione accoglie atleti e atlete con otto disabilità fisiche riconosciute che gareggiano in competizioni di sollevamento pesi suddivisi in 10 diverse categorie di peso per genere. Tra le competizioni più importanti rientrano i Giochi Paralimpici, i Campionanti del Mondo biennali, i Campionati regionali triennali, la Coppa del Mondo annuale e gli eventi del Grand Prix.

Panasonic è stato il primo fornitore di apparecchiature audiovisive dei Giochi Paralimpici Invernali di Nagano 1998, il primo sponsor dei Giochi Paralimpici del 2002 ed è partner del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) dal 2014. Oltre a garantire un supporto costante al Movimento Paralimpico, Panasonic fornisce prodotti e servizi accessibili alle persone con disabilità, agli anziani e altre persone con bisogni speciali.

Panasonic crede nei Giochi Paralimpici come movimento di pacificazione globale attraverso lo sport e li reputa l’estensione naturale della filosofia aziendale “A Better Life, A Better World” e per questo l’azienda si impegna nel promuoverli ulteriormente, consentendo alle persone di tutto il mondo di condividere la passione e l’entusiasmo generati da questi eventi sportivi di richiamo mondiale.

