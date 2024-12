eufy Security Indoor Cam E30, tenete d’occhio la casa con l’AI e Homekit

Pubblicità

Non tutte le telecamere di videosorveglianza domestica sono uguali; se non altro, eufy Security Indoor Cam E30 si distingue per le sue avanzate tecnologie in fatto di monitoraggio e di facilità d’uso.

Innanzitutto registra in 4K UHD, perciò riesce a catturare immagini cristalline. E datosi che può filmare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permette di tenere sempre sotto controllo ogni angolo dell’abitazione in cui è stata installata.

C’è la rotazione Pan-Tilt a 360° per monitorare ogni spazio con una visione panoramica completa della stanza, e poi il Quick Focus Tap e la Vista Panoramica per modificare rapidamente l’inquadratura e concentrarsi su ciò che più interessa in quel momento attraverso un semplice tocco sullo schermo.

Forse il più interessante punto di forza di questo modello è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Grazie al rilevamento con tracciamento AI è infatti in grado di riconoscere con precisione persone, animali domestici e suoni: non solo ne rileva i movimenti, ma li segue attivamente registrando ogni loro spostamento per garantire una visione sempre aggiornata della situazione. Così facendo ogni attività è monitorata in tempo reale, che si tratti di un intruso o semplicemente del movimento di un animale domestico in casa.

Altro valore aggiunto è dato dalla visione notturna a colori disponibile grazie all’impiego di un faretto che permette di passare senza difficoltà dalla visione notturna a infrarossi a quella a colori, garantendo così una visione chiara anche nelle ore più buie. Tenete conto che l’integrazione del faretto è particolarmente interessante perché può agire anche come deterrente visivo, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Come altre del genere è compatibile con HomeKit (ma solo in Full HD), Alexa e Assistente Google la rende facilmente integrabile con i vostri dispositivi smart, permettendovi di gestirla tramite comandi vocali o l’app dedicata.

Chi lo desidera può anche sfruttare l’archiviazione locale inserendo una scheda SD (non inclusa in confezione) nell’apposito alloggiamento e usufruire così di tutte le funzionalità senza dover pagare abbonamenti mensili, un vantaggio che non tutte le telecamere di sicurezza offrono.

Nella confezione c’è tutto il necessario per l’installazione: il supporto a parete, l’adattatore USB, il cavo e il kit di viti.

Dove comprare

Costa 79 € e se volete comprarla la trovate in vendita anche su Amazon.

