Supremo: la soluzione completa per il controllo remoto

Pubblicità Supremo è un software di controllo remoto progettato per garantire accessibilità e semplicità d’uso, adattandosi sia alle esigenze dei professionisti che degli utenti privati. Grazie alla sua struttura leggera, Supremo permette di collegarsi a dispositivi remoti senza la necessità di configurazioni complesse. La sua compatibilità multipiattaforma è un punto di forza: è disponibile per Windows, macOS e dispositivi mobili iOS e Android, assicurando un accesso rapido e sicuro ovunque ci si trovi e qualunque OS si stia usando. Questo strumento è apprezzato per la capacità di garantire connessioni fluide e affidabili, essenziali per supporto tecnico, collaborazione a distanza e gestione remota di dispositivi. Tra le sue funzionalità principali troviamo la gestione dei file, la rubrica integrata per l’organizzazione dei contatti e una serie di opzioni di personalizzazione, tutte orientate a ottimizzare il flusso di lavoro remoto. In particolare, Supremo è stato progettato per offrire un’esperienza di utilizzo che non richiede conoscenze tecniche avanzate, risultando adatto a una vasta gamma di utenti. La possibilità di personalizzare vari aspetti del software lo rende inoltre altamente versatile. Un altro punto di forza è rappresentato dalla sua infrastruttura basata su server distribuiti globalmente, che garantiscono velocità e stabilità anche in connessioni a lunga distanza. Questa caratteristica è fondamentale per aziende con team dislocati in diversi luoghi del mondo, che necessitano di soluzioni performanti e scalabili. Inoltre, Supremo include funzioni specifiche per il monitoraggio delle sessioni remote, permettendo una gestione precisa e dettagliata delle attività. Per approfondire tutte le funzionalità, consigliamo di leggere la nostra recensione di Supremo. Le novità dell’ultimo aggiornamento L’ultimo aggiornamento di Supremo introduce una serie di miglioramenti che consolidano ulteriormente la sua posizione come soluzione ideale per il controllo remoto. Ecco le principali novità: 1. Nuova interfaccia utente del File Manager La gestione dei file è stata completamente ridisegnata con un’interfaccia utente moderna e intuitiva. Questa nuova versione migliora l’esperienza visiva e rende il trasferimento dei file più rapido ed efficiente. Gli utenti possono ora organizzare e gestire i documenti tra dispositivi remoti con maggiore facilità, risparmiando tempo prezioso. La nuova interfaccia offre inoltre un design responsive, adattandosi perfettamente sia a schermi di grandi dimensioni che a dispositivi mobili, migliorando la flessibilità d’uso. 2. Ottimizzazione della velocità nella rubrica La rubrica di Supremo è stata aggiornata per garantire prestazioni più elevate. La ricerca e l’accesso ai contatti avvengono ora in pochi istanti, rendendo il supporto remoto ancora più immediato ed efficace. Grazie a questi miglioramenti, è possibile gestire grandi elenchi di contatti senza rallentamenti, ottimizzando il tempo dedicato alle attività di supporto e assistenza. 3. Introduzione dell’autenticazione a due fattori (2FA) La sicurezza è un elemento cruciale per qualsiasi software di controllo remoto, e Supremo non fa eccezione. Con l’introduzione della 2FA, è possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione alle connessioni remote. Questa funzione è stata pensata per prevenire accessi non autorizzati, garantendo un’esperienza più sicura per gli utenti. La configurazione della 2FA è stata semplificata per renderla accessibile anche agli utenti meno esperti, consentendo comunque una protezione avanzata. 4. Nuove command line per la gestione della 2FA Per gli amministratori IT e i professionisti che necessitano di configurazioni rapide, Supremo ora offre command line dedicate alla gestione avanzata della 2FA. Questo strumento rappresenta un aiuto indispensabile per automatizzare le configurazioni e semplificare la gestione della sicurezza in ambienti complessi. La documentazione dettagliata fornita dal team di sviluppo consente di integrare queste funzioni in flussi di lavoro già esistenti senza difficoltà. Con gli ultimi miglioramenti, Supremo si conferma come una soluzione completa e affidabile, capace di rispondere alle esigenze di professionisti e aziende. Prezzi e disponibilità Supremo è disponibile in versione gratuita per un utilizzo non professionale: basta collegarsi alla pagina dedicata al download, scaricare la versione desiderata e installare il client, senza necessità di acquisto. Per quanti avessero necessità di un uso professionale sono disponibili diversi piani di abbonamento a partire da circa 8 euro al mese. Il piano “Solo” costa 98 euro l’anno, mentre quello Business è disponibile a 178 euro l’anno (14,83 euro mensili), e il piano Professional ha un costo di partenza di 377 euro l’anno, pari a 31,42 euro al mese e include fino a10 dispositivi monitorabili su sistema operativo Windows. Per ciascun piano è prevista anche la possibilità di acquistare licenze trimestrali, evitando il vincolo di un anno intero. Un aspetto importante è che ogni licenza può essere attivata su un numero illimitato di PC e Mac, con l’unico limite nel numero di connessioni simultanee stabilite, che dipende dal piano di abbonamento scelto. Ad esempio, il piano Solo include una sola connessione simultanea, mentre i piani Business e Professional ne offrono tre, con la possibilità di aggiungerne quante necessarie fino a 100. Supremo è disponibile per il download su PC, Mac a questo indirizzo, mentre le versioni per iPhone, iPad e Android sono scaricabili dai rispettivi app store.

Offerte Speciali Il botto di capodanno in anticipo, gli Airtag a 79 € Su Amazon l'Airtag in confezione da 4scende sotto il prezzo del Black Friday. Pagate il pacchetto solo 79 €, tre euro meno del minimo storico

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.