Eve aggiorna con la compatibilità Matter i suoi prodotti HomeKit

Eve ha rispettato la promessa: a partire da oggi, 12 dicembre, i dispositivi Eve Energy, Eve Door & Window e Eve Motion abilitati per Thread supportano Matter, il nuovo standard per la domotica. Ma se fin qui può sembrare semplice, in realtà portare a termine il compito per avere il tutto in anteprima è una piccola impresa.

Come aggiornare

Gli utenti Apple infatti devono prima registrarsi sul sito web di Eve e solo a quel punto, nei giorni successivi, riceveranno il link TestFlight per email con cui poter accedere al nuovo aggiornamento firmware sui propri iPhone e iPad; soprattutto, su questi dispositivi deve girare la versione 16.2 di iOS e iPadOS che ancora non c’è (Apple dovrebbe rilasciarla entro l’anno).

C’è poi bisogno di un Thread Border Router da usare come hub per la casa intelligente: bastano un HomePod mini oppure una Apple TV 4K di seconda generazione o quella di terza generazione con 128 GB di capacità aggiornati almeno alla versione 16.1 del software e connessi alla rete. Si potranno usare anche gli Amazon Echo una volta aggioranti oltre a Nest Hub e agli Hub Smartthings.

Cosa cambia

Questo aggiornamento è facoltativo e gli utenti che scelgono di installarlo possono comunque utilizzare le funzionalità di HomeKit nell’app di Eve e nell’app Casa di Apple accedendo quindi a pianificazioni, blocchi per bambini e automazioni avanzate. Allo stesso tempo – spiega Eve – i clienti che aggiornano i dispositivi a Matter non possono migrarli nuovamente ad una configurazione “solo HomeKit”.

Questo aggiornamento non aggiunge alcuna funzionalità per gli utenti con HomeKit ma consente soltanto di controllare i dispositivi tramite Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings.

Cos’è Matter

Matter è il nuovo standard che consente ai dispositivi di aziende diverse di dialogare tra loro sulla stessa rete e supporta anche la connettività cablata tramite Ethernet.

Grazie ad esso l’HomePod mini di Apple funziona per controllare le stesse periferiche insieme ai dispositivi Google Nest supportati da Matter o ai dispositivi Amazon Alexa, quindi che possono comandare periferiche in comune. Gli sviluppatori inoltre potranno pensare ad ottimizzare al meglio gli accessori senza dover sviluppare interfacce di inclusione singole per ogni controller dei vari standard.

Le aziende che decidono di implementare Matter nei loro dispositivi possono farlo tramite Wi-Fi o Bluetooth. La connnessione Thread non e’ strettamente necessaria ma utile a gestire il collegamento mesh e una pronta risposta dei dispositivi.

