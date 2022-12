Doppia presa smart Meross, compatibile con HomeKit a 16 euro

Per combattere il caro energia potrebbe essere utile anche una presa smart-. Meglio ancora se sono due in una. E’ questa la proposta di Meross, che mette nelle mani degli utenti una doppia presa smart, da controllare anche con laviche, e compatibile perfino con HomeKit di Apple. Al momento la si acquista a circa 16 euro, meno se approfittate dei coupon presenti nella pagina del venditore. Clicca qui per acquistarla.

Come già anticipato non si tratta di una classica presa, bensì di una doppia presa smart. Questo vuol dire che potrete tranquillamente utilizzarla per sdoppiare una presa, quindi moltiplicarla per diversi utilizzi. Naturalmente, si tratta di una presa connessa, quindi con possibilità di essere controllata tramite applicazione, e non solo. Infatti, è compatibile anche con tuto gli assistenti digitali ad oggi disponibili sul mercato. Si può abbinare al proprio ecosistema Google Home, o ancora Alexa, così come la si può controllare tramite Smartthings di Samunsg e IFTTT. Non manca neppure il supporto ad HomeKit di Apple, così da poterla abbinare e controllare dall’app Casa.

Tramite app è possibile accenderla e spegnerla anche da remoto, programmarne l’accezione, così come impostare timer per spegnerla automaticamente. Si tratta di un modo davvero intelligente di controllare la presa, così da poter anche risparmiare sulla bolletta. Peraltro, non è richiesto alcun hub aggiuntivo, visto che la presa si abbina direttamente al proprio router di casa.

E’ possibile anche impostare scene e routine, così da poter automatizzare il funzionamento della presa, e metterla in funzione, o spegnerla, al verificarsi di determinate condizioni. Allo stesso modo è possibile anche scegliere l’opzione sunrise & sunset, grazie alla quale l’utente potrà selezionare il proprio fuso orario per permettere alla presa di accendersi e spegnersi automaticamente all’alba e al tramonto.

Al momento la potete acquistare direttamente a questo indirizzo al prezzo speciale di 16 euro circa; sfruttando i coupon che spesso campeggiano sulla pagina, sarà possibile anche portarla a casa a meno.