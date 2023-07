Evernote licenzia tutti in USA, si sposta a Milano

Evernote ha annunciato un drastico ridimensionamento del suo personale. In una dichiarazione apposita, Bending Spoons, lo sviluppatore italiano che ha acquisito Evernote lo scorso novembre, ha comunicato venerdì di aver licenziato la maggior parte dei dipendenti di Evernote negli Stati Uniti e in Cile. Atteso un trasferimento delle operazioni in Europa.

Bending Spoons ha pianificato il trasferimento della maggior parte delle operazioni rimanenti dell’azienda in Europa. Questi licenziamenti giungono a meno di sei mesi di distanza dal taglio di 129 posizioni presso Evernote, a causa dell’incapacità dell’app di generare profitto negli ultimi anni.

Bending Spoons non ha fornito dettagli precisi sul numero di dipendenti colpiti da questa ultima ondata di licenziamenti. Tramite LinkedIn, è possibile notare che alcuni ingegneri software che lavoravano da diversi anni in Evernote hanno perso il lavoro venerdì 7 luglio.

“Abbiamo piani ambiziosi per il futuro di Evernote: un team dedicato, in continua crescita e con sede in Europa, si occuperà del prodotto”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons, a SFGate, continuando:

Questo team sarà in una posizione privilegiata per sfruttare l’ampia esperienza e la competenza dei più di 400 dipendenti di Bending Spoons, molti dei quali si sono dedicati a tempo pieno a Evernote sin dall’acquisizione

Ferrari ha aggiunto che Bending Spoons fornirà agli impiegati statunitensi licenziati 16 settimane di stipendio, un bonus di rendimento proporzionato e fino a un anno di copertura assicurativa sanitaria.

Non è stato specificato come Bending Spoons intenda rendere Evernote competitivo in un mercato affollato di concorrenti, tra cui anche Notion e Obsidian. Tuttavia, ciò che è certo è che questo rappresenta un altro momento difficile per quella che un tempo era una delle app più popolari per note e appunti, un vero e proprio gioiello dell’era dorata di App Store.

In passato, come ricorda Engadget, Evernote ha raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari, ma negli ultimi anni, a causa della mancanza di focalizzazione e dei problemi software, l’azienda è diventata solo un’ombra di sé stessa.

Bending Spoons conta sulla sua piattaforma di tecnologie proprietarie e competenze per lanciare o acquisire prodotti digitali, e poi svilupparli ulteriormente e scalarli. Dalla sua fondazione nel 2013, l’azienda ha servito mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, e i suoi prodotti vengono utilizzati da 100 milioni di persone ogni mese. Lo sviluppatore con sede a Milano è diventato celebre in Italia anche per aver sviluppato l’app Immuni impiegata per ridurre contatti e contagi durante la pandemia Covid del 2020.