Deebot N8+ è l’aspirapolvere automatico di Ecovacs che si svuota da solo

Tra gli aspirapolvere automatici di Ecovacs cen’è uno nuovo che li batte tutti: si chiama Deebot N8+ e rispetto agli altri dispone di un sistema di svuotamento automatico che può contenere polvere e sporco fino a 30 giorni. Questo significa che anziché dover svuotare tutti i giorni il serbatoio, al termine di ogni pulizia il robot lo fa da solo trasferendo tutto lo sporco all’interno di un sacchetto, in modo da essere pronto per la pulizia successiva senza richiedere alcun intervento manuale. Periodicamente non bisognerà far altro che prendere il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo, buttando quello pieno nella pattumiera.

Uno dei limiti – se così possiamo definirlo – degli aspirapolvere automatici tradizionali è infatti quello di ricordarsi di svuotare quotidianamente la vaschetta di raccolta dello sporco. “E che sarà mai”, direte voi: certo, non richiede chissà quale sforzo ma bisogna comunque trovare il tempo per farlo in un momento libero della giornata e, soprattutto, ricordarsene. Con Ecovacs Deebot N8+ il promemoria da impostare sul cellulare non avrà così cadenza giornaliera ma mensile, il che rende davvero la pulizia del pavimento non solo automatica ma “senza pensieri”.

Ecovacs, va detto, è un’azienda che produce aspirapolvere automatici da diversi anni e di ottima qualità, come testimoniano alcune recensioni che abbiamo pubblicato in passato. Nel momento in cui scriviamo i suoi aspirapolvere automatici sono stati scelti da più di 19 milioni di famiglie in tutto il mondo e hanno portato a termine oltre 18 milioni di cicli di pulizia. Da dieci anni la società produce anche dispositivi per la pulizia robotizzata delle finestre e per la purificazione dell’aria, con più di 100 brevetti proprietari già depositati.

Nel caso di Deebot N8+ ci troviamo di fronte alla “Ferrari” degli aspirapolvere automatici dell’azienda. Include la funzione di pulizia umida ed è in grado di rilevare automaticamente i tappeti, reagendo di conseguenza attraverso l’aumento della potenza di aspirazione (massimo 2.300 Pa) o evitando di passarci sopra se si sta utilizzando la pulizia umida. Incorpora il sistema di mappatura di precisione “TrueMapping” che gli consente di “vedere” la casa e memorizzarne la disposizione della mobilia per muoversi con agilità tra le varie stanze senza tralasciare nessun punto del pavimento.

Come gli altri, tramite l’app si può personalizzare la pulizia scegliendo l’ordine di accesso alle varie stanze, programmando l’avvio automatico in specifici giorni e orari, segnalando le aree da evitare e quelle su cui passarci due o più volte. Inoltre torna alla base quando è scarico e se non ha pulito tutta la casa, appena la batteria è di nuovo carica, riprende da dove aveva lasciato. Si può infine controllare anche tramite gli assistenti vocali Alexa e Google.

Chi desidera comprare Ecovacs Deebot N8+ al momento lo trova in vendita su Amazon a 599,98 euro. Nel momento in cui scriviamo inserendo il codice N8ECOVACS30 si ottiene uno sconto di 30 euro, pagandolo quindi 569,98 euro spedizione compresa.