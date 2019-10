Ex avvocato di Apple incriminato per insider trading

Gene Levoff, ex avvocato di Apple che si è occupato di policy in materia di insider trading con il titolo di segretario aziendale e direttore corporate, è stato incriminato per aggiotaggio e rischia la pena massima di 120 anni di carcere.

L’ufficio del Procuratore per il Distretto del New Jersey ha annunciato che a Levoff è stato contestata l’organizzazione e l’esecuzione per cinque anni di uno schema di insider trading.

In quanto membro e co-presidente della Commissione di Apple che regola le comunicazioni, Levoff aveva accesso a risultati finanziari dell’azienda prima delle informative pubbliche, informazioni sfruttate per indebito arricchimento mediante una serie di transazioni finanziarie.

Anche se teoricamente legato dal “periodo di blackout” (divieto di compiere, anche per conto di terzi, operazioni soggette a notifica, precedenti l’annuncio del bilancio di esercizio, delle relazioni trimestrali e di altri resoconti di gestione di Apple), Levoff avrebbe ripetutamente ignorato le direttive aziendali e negoziato scambi di azioni tenendo conto di informazioni riservate. In pratica Levoff comprava ad esempio grandi quantità di azioni Apple quando l’azienda stava per rivelare trimestrali con crescita e profitti, vendendo le stesse una volta che la notizia era pubblica o, viceversa, vendeva in anticipo le azioni in anticipo quando sapeva che l’azienda avrebbe presentato dati che non battevano le stime degli analisti di Wall Street.

“Lo schema che ha permesso di frodare l’azienda e i suoi azionisti ha permesso a Levoff di realizzare profitti per circa 227.000$ in talune operazioni ed evitando perdite per circa 377.000$ in altre”, si legge nel comunicato del Distretto a suoa volta riportato da CNBC. Paradossalmente, Levoff era stato incaricato di controllare l’esecuzione del periodo di blackout, durante il quale chi, a vario titolo si occupa del collocamento dei titoli in borsa, deve astenersi da qualsiasi attività, controllando anche persone rilevanti (es. amministratori) soggette a divieti e limitazioni varie nell’effettuare tutte o alcune delle operazioni previste dal codice di comportamento interno.

Levoff deve affrontare sei capi di imputazione per frode finanziaria e sei per frode telematica, per ognuno dei quali rischia 20 anni di prigione. Inoltre, per la frode finanziaria è prevista una sanzione da 5 milioni di dollari, e per quella informatica una sanzione di 250.000$ o il doppio del guadagno ottenuto dalla perdita causata dal crimine.

A febbraio le autorità USA avevano accusato l’ex legale Apple di insider trading: l’uomo si sarebbe liberato di titoli per 10 milioni di dollari nei giorni precedenti alla diffusione di risultati deludenti da parte di Cupertino.