Flytise S68, su Amazon drone 4K ripiegabile a 30,99 euro con un codice

Se vi piacerebbe provare un drone, investite 30,99 euro approfittando della promozione attualmente attiva su Flytise S68, un modello compatto e versatile capace di registrare video in risoluzione 4K.

Si tratta di uno di quei droni tascabili perché la struttura è pensata per permettere di ripiegarlo prima di riporlo. A conti fatti quindi occupa uno spazio di appena 9 x 5,5 x 3,5 centimetri, che diventano 12 x 11 x 2,6 centimetri quando vengono spiegate le eliche. E’ costruito in plastica ABS, quindi è piuttosto leggero, e viene venduto con una serie di accessori che consentono di montarlo e trasportarlo con facilità, oltre che controllarne il volo attraverso il joypad in dotazione alimentato da due batterie ministilo AAA da acquistare separatamente.

La batteria del drone è di quelle ricaricabili, da 650 mAh, che promette fino a 15 minuti di autonomia e si ricarica in circa 40 minuti. E’ dotato di giroscopio a sei assi per assorbirne le piccole vibrazioni promettendo così volo e riprese stabili, e il motore senza spazzole permette di guidarlo ad una velocità massima di 10 chilometri orari lungo la direzione frontale e massimo 3 chilometri orari nel decollo.

Il telecomando consente di guidarlo fino ad una distanza massima di 100 metri mentre la ripresa, trasmessa sullo smartphone tramite WiFi a 2.4 GHz, viene mostrata fino ad una distanza massima di 50 metri. Come altri, questo drone include diverse funzioni automatizzate come quella che, in un click, permette di bloccarlo ad una determinata altezza in modo da poterlo usare per inquadrare dall’alto una particolare zona o magari usarlo per scattare una foto o un video tramite il semplice riconoscimento di un gesto delle mani.

L’app abbinata consente anche di disegnare un percorso da far seguire al drone oppure di guidarlo semplicemente inclinando il telefono nella direzione desiderata, mentre dal telecomando è possibile eseguire acrobazie aeree, inclusa la giravolta a trecentosessanta gradi. L’uso di questo drone è consigliato a partire dai 14 anni di età e per collegarlo allo smartphone è richiesta la versione 5 di Android oppure iOS 8 e successivi per quanto riguarda iPhone e iPad.

Se volete acquistarlo, al momento è in sconto a metà prezzo su Amazon: anziché 61,98 euro potete inserire il codice K8UMP9B2 e pagarlo 30,99 euro. L’offerta scade il 20 agosto.