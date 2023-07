Fafrees F20 Pro, la bici elettrica biposto

Se vi manca il design della Graziella allora sappiate che potete mettere le mani su un modello che le assomiglia moltissimo, beneficiando al contempo delle potenzialità del motore elettrico tanto in voga in questo periodo. La Fafrees F20 Pro in vendita online presenta infatti un design classico e un motore sulla ruota posteriore per alleggerire le pedalate per decine di chilometri.

Questa funzione è particolarmente interessante specialmente su questo modello, che presenta un ampio sellino montato sul portapacchi posteriore, offrendo quindi di serie la possibilità di trasportare un passeggero.

Il motore è da 250 Watt e sulla carta promette di spingere fino a una velocità massima di 25 chilometri orari, quindi entro i limiti imposti dalle leggi italiane attualmente vigenti, e anche su strade con una pendenza massima di 25°.

La bici può trasportare fino a 150 chilogrammi di peso e la sella è regolabile su piloti alti tra i 165 e i 200 centimetri. La batteria (removibile, e quindi ricaricabile anche in casa o in ufficio) promette dai 70 ai 90 chilometri di autonomia con una sola carica, statistiche che chiaramente variano in base al tipo di percorso e al peso trasportato, oltre alla modalità scelta, tra pedalata assistita e Full Electric.

Usa ruote fat da 20 pollici con battistrada dentellato che promette una buona aderenza non solo sull’asfalto ma anche su terriccio, sabbia e neve. Per finire troviamo freni a disco su entrambe le ruote e luci anteriore e posteriore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento la potete comprare online spendendo 1.010,95 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.