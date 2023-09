Telecamera di sorveglianza Lenovo in super sconto del 73%

Volete una telecamera per tenere d’occhio la casa mentre siete in ufficio? Magari perché avete un cane o un gatto e volete vedere se sta combinando qualche guaio? O più semplicemente vi farebbe comodo controllare il bambino che dorme in cameretta senza acquistare però un baby monitor visto che, una volta cresciuto, non saprete più che farvene? Allora comprate la telecamera di sorveglianza di Lenovo, che vi fa fare tutte queste cose e nel momento in cui scriviamo è scontatissima.

Questa telecamera usa un sensore da 3 MP, quanto basta per controllare la casa mantenendo al minimo i consumi di rete ma avendo al contempo una buona visibilità su tutta l’area inquadrata. Si collega al router di casa tramite WiFi a 2.4 o 5.0 GHz, e attraverso l’app installata sullo smartphone vi potete collegare in qualsiasi momento, e da qualsiasi parte del mondo, per vedere in tempo reale tutto quel che vede la telecamera.

Potete anche spostare l’inquadratura di 355° sull’asse orizzontale oppure di 90° su quello verticale, perciò se la posizionate su un tavolo o la appendete alla parete o al soffitto, avete praticamente accesso all’intero campo visivo.

Dal punto di vista delle funzioni Smart, c’è l’allarme per dissuadere un eventuale intruso e le notifiche via push sul telefono per avvisarvi invece ogni volta che rileva un movimento sospetto. Incorpora anche microfono e altoparlante per accedere all’audio a due vie e parlare con chi si trova di fronte alla telecamera (utile, nel caso di baby monitor, per tranquillizzare un bambino che piange).

Tutto ciò che vede può essere registrato su microSD, da acquistare a parte e nel caso tenendo a mente che supporta tutte le memorie fino a 128 GB di capacità. C’è comunque la compressione H.265 il che significa che potrete tenere in memoria ore e ore di registrazioni prima di lasciare che il sistema cancelli automaticamente le più vecchie per far spazio alle nuove.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 108,72 € potete risparmiare il 73% spendendo 28,84 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.