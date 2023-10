Festa delle offerte Prime, Sony Alpha 7M2K, full frame per cominciare a solo 899 €

Se state cercando una full frame per cominciare e soprattutto una full frame per immergervi nel mondo delle Mirrorless Sony andate subito su Amazon in occasione del sconti Prime d’autunno, comprate la Sony Alpha 7M2K ad un prezzo eccezionale: 899€.

Stiamo parlando di una corpo macchina non recente e oggi superato sia dai nuovi modelli full frame che anche da alcuni modelli con sensore APS-C come la A6600 ma nonostante questo è ancora un eccellente acquisto a fronte della tecnologia e del fatto che si tratta di una base di partenza che permette di investire su lenti che hanno elevata qualità e possono diventare un patrimonio del fotografo che resta nel mondo Sony.

La Alpha 7M2K rappresenta l’evoluzione della Alpha 7. Si distingue per un sensore Full Frame da 24megapixel (che sono ancora più sufficienti) con sensibilità ISO da 100 a 25.600. Lo stabilizzatore è nel corpo macchina su cinque assi e la messa a fuoco è di tipo ibrido, a rilevamento di fase a 117 punti e rilevamento di contrasto a 25 punti.

il sistema di montaggio delle lenti E-Mount usato da tutte le full frame professionali di Sony è una polizza contro l’invecchiamento della macchina. In questo bundle che viene presentato oggi in offerta si trova con una lente 28-70 f3.5-5.6, perfetto come “all around”

Complessivamente si tratta di una macchina molto vicina in fatto di prestazioni alla più recente Sony Alpha III che vince il confronto per un autofocus più veloce e preciso, la presenza di schermo touch e una maggior durata della batteria. Ma il confronto tra le due versioni non è corretto se non si considera il prezzo che nella Alpha III è molto più alto.

Al prezzo presentato in questo offerte Prime, la Sony Alpha 7M2K è un’eccellente acquisto per l’amatore evoluto che, come detto, vuole entrare nel mondo Sony e abbracciare il formato Full Frame investendo in una piattaforma che potrà in futuro diventare il suo secondo corpo macchina.