Sconti smartphone Xiaomi, Poco e Redmi per la festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime partita e tra i primi sconti non potevano naturalmente mancare gli smartphone Xiaomi. Di seguito l’elenco di tutte le offerte che riguardano il brand cinese, anche per la serie POCO e Redmi.

Di seguito trovare una lista di tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in offerta. Nel calderone ci sono anche gli ultimi Redmi Note 12, tra gli smartphone più economici con schermo da 120 Hz. Il terminale è equipaggiato con uno schermo AMOLED e processore Snapdragon, con supporto alla ricarica veloce da 33W per la sua batteria da 5000mAh. La versione con memoria 4+128GB, Onyx Gray parte da 139 euro.

Tra le offerte anche il POCO X5 5G. si tratta di uno smartphone con 6 GB di RAM e 128GB di archiviazione integrata, display AMOLED DotDisplay da ben 6.67 pollici con risoluzione Full HD e refresh a 120 Hz. Al suo interno processore Snapdragon 695, mentre lato multimediale si affida ad un sensore principale da 48MP con AI tripla fotocamera. La ricarica ha una velocità di 33W per la batteria da ben 5000mAh.

In offerta lo si acquista a 229 euro.

Non manca tra le offerte neppure l’ultimi Xiaomi 13. Lo smartphone non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di un dispositivo con display FHD+ da 120Hz e 6.36 pollici, Snapdragon 8 gen 2, mentre lato multimediale si affida ad una camera Leica. La versione in offerta propone 12+256 GB di memoria, mentre la batteria da 4500 mAh viene caricata a 67W.

Al momento in offerta a 869 euro, anziché 1200.

Di seguito tutta la lista delle offerte per gli smartphone Xiaomi, inclusi i brand POCO e Redmi.

Xia Redmi 10C NFC sbloccato 64-3-4G gn Xiaomi Redmi 10C NFC 64/3 – Mint Green In offerta a € 82,00 – invece di €‎ 145,18

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Xiaomi POCO M5 – Smartphone 4+64GB, 6.58? 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Giallo (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a € 129,90 – invece di €‎ 189,90

sconto 32% – fino a 11 ott 23

POCO M5 – Smartphone 4+128GB, 6.58? 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Verde (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a € 134,90 – invece di €‎ 209,90

sconto 36% – fino a 11 ott 23

Redmi Note 12-120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon, 33W 5000mAh, 4+128GB, Onyx Gray In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 279,90

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Redmi Note 12-120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon, 33W 5000mAh, 4+64GB, Onyx Gray In offerta a € 149,90 – invece di €‎ 229,90

sconto 35% – fino a 11 ott 23

POCO X5 5G – Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″, Snapdragon 695, 48MP AI tripla fotocamera, 33W ricarica veloce, 5000mAh, Black (IT + 2 anni garanzia) In offerta a € 229,90 – invece di €‎ 299,90

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Redmi Note 12 Pro 5G – 120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon 5G, 33W 5000mAh, 6+128GB, Polar White In offerta a € 229,99 – invece di €‎ 399,90

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Redmi Note 12 Pro 5G – 120Hz AMOLED display, Processore MediaTek Dimensity, 33W 5000mAh, 6+128GB, Sky Blue In offerta a € 229,99 – invece di €‎ 399,90

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67? 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Alexa mani libere, Grigio (Graphite Gray) [Versione italiana] In offerta a € 249,99 – invece di €‎ 379,90

sconto 34% – fino a 11 ott 23

POCO X5 5G – Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″, Snapdragon 695, 48MP AI tripla fotocamera, 33W ricarica veloce, 5000mAh, Green (IT + 2 anni garanzia) In offerta a € 269,99 – invece di €‎ 349,90

sconto 23% – fino a 11 ott 23

POCO X5 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″, Snapdragon 778G, 108MP camera principale pro-grade, 67W turbo charging, 5000mAh, Yellow (IT + 2 anni garanzia) In offerta a € 289,90 – invece di €‎ 349,90

sconto 17% – fino a 11 ott 23

POCO X5 Pro 5G, telefono cellulare nero AMOLED FHD+ da 256 GB da 6.67 pollici, ricarica ultra rapida versione FR+ 2 anni di garanzia In offerta a € 329,99 – invece di €‎ 399,90

sconto 17% – fino a 11 ott 23

POCO X5 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″, Snapdragon 778G, 108MP camera principale pro-grade, 67W turbo charging, 5000mAh, Blue (IT + 2 anni garanzia) In offerta a € 329,99 – invece di €‎ 399,90

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Redmi Note 12 Pro+ 5G Smartphone, Sbloccato, Fotocamera rivoluzionaria 200MP con OIS, 120W HyperCharge, 120Hz Flow AMOLED display, 8+256GB, Blu (Sky Blue) In offerta a € 359,99 – invece di €‎ 499,90

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Xiaomi Poco F4 Gt 5G Smartphone 12+256Gb, Display Amoled E4 120Hz 6,67 Pollici, Tripla Fotocamera 64Mp, 4700Mah Hypercharge 120W, Stealth Black In offerta a € 369,99 – invece di €‎ 699,90

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Xiaomi 13 – Smartphone 12+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36″, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Black (IT + 2 anni garanzia) In offerta a € 869,99 – invece di €‎ 1.199,90

sconto 27% – fino a 11 ott 23

