Firefox 108 supporta strumenti MIDI

Mozilla ha aggiornato Firefox e una delle novità della versione 108 del browser è il supporto per le API WebMIDI.

Lo standard MIDI esiste da quasi 40 anni e Web MIDI – spiega The Register – fa esattamente ciò che l’utente immagina: permettere alle web app di inviare e ricevere segnali MIDI da e verso strumenti musicali, permettendo l’implementazione di app-sequencer in Javascript.

Apple a quanto pare non ha finora voluto implementare il supporto alle API Web MIDI (per permettere ai siti web di enumerare, gestire e accedere a dispositivi MIDI), per problematiche legate alla sicurezza.

Altra novità dell’ultima versione di Firefox è l’implementazione di

un meccanismo sperimentale per i siti che richiedono il permesso di installare componenti aggiuntivi, una categoria particolare di componenti che i siti web possono chiedere all’utente di installare per modificare il comportamento di sicurezza predefinito di Firefox e concedere loro privilegi aggiuntivi, come l’accesso illimitato ai dispositivi collegati al computer dell’utente.

Firefo ora supporta correttamente i profili colore ICCv4, caratteri non inglesi nel salvataggio e stampa di moduli PDF e risolve alcuni bug minori e altri legati alla sicurezza.

Firefox 108 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

