Firmware 16.4 beta per l’Apple Studio Display

Oltre alla prima beta dell’aggiornamento a macOS 13.3, Apple ha rilasciato il firmware 16.4 per lo Studio Display.

Gli utenti dei monitor in questione che installano la beta 1 di macOS 13.3 avranno la possibilità di scaricare anche la beta del firmware per il monitor in questione, aprendo Impostazioni di Sistema > Aggiornamento Software. Quando l’aggiornamento è pronto per essere installato, bastare fare clic su Riavvia nella notifica visualizzata nell’angolo superiore destro dello schermo.

È bene non scollegare lo schermo mentre l’aggiornamento è in corso. Durante l’aggiornamento, potrebbe comparire un’icona con dei puntini di sospensione, un messaggio che chiede di non scollegare lo schermo o una schermata vuota.

Non è al momento dato sapere quali sono le novità della nuova versione del firmware per lo Studio Display.

Per gli utenti che non hanno installato la beta 1 di macOS 13.3 e gli utenti delle precedenti versioni di macOS, l’ultimo firmware per lo Studio Display 15.5 (19F80).

Apple ha già in precedenza rilasciato aggiornamenti del firmware per Apple Studio Display: quello più recente per risolvere un problema audio, il precedente per rendere più accurata la regolazione della videocamera, migliorando la riduzione del disturbo, il contrasto e l’inquadratura, oltre a offrire “piccoli miglioramenti della stabilità”.

Ricordiamo che Studio Display di Apple è stato presentato a marzo dello scorso anno ed è diverso dagli altri monitor per almeno cinque ragioni. Nonostante questo come dicevamo non è stato esente da critiche: oltre ai sopracitati problemi alla webcam e all’audio, usarlo con Windows risulta essere piuttosto complicato. Di conseguenza le prime recensioni non sono state tutte positive. Se volete vedere com’è fatto dentro, qui c’è la foto ufficiale e ulteriori dettagli.