Flappy Bird, il creatore originario del gioco sottolinea di non avere nulla a che fare con il nuovo

Ha fatto clamore nei giorni passati la notizia del ritorno di Flappy Bird, gioco che si appresta a tornare a 10 anni dall’uscita di scena.

Questo gioco fu presentato nel 2004, diventò in breve tempo molto popolare ma meno di un anno dopo il rilascio, lo sviluppatore, Dong Nguyen, nonostante guadagni favolosi (in determinati momenti arrivò a guadagnare 50.000$ al giorno) decise di abbandonare tutto e non proseguire lo sviluppo. Nacquero diversi cloni ma nessuno riuscì a ripetere il successo dell’originale.

Il gioco (una sorta di Super Mario con alcune meccaniche di gioco differenti) dovrebbe tornare a breve grazie a un “team di fan appassionati” che hanno creato il Flappy Bird Foundation Group, affermando di avere quisito i diritti di Flappy Bird da Gametech,LLC, che non è associata con Nguyen (ma che sarebbe in in precedenza riuscita a ottenere i diritti sul nome, dopo che lo sviluppatore originario ha fatto scadere il diritto di prelazione sul brand).

Nguyen, per la prima volta dal 2017, ha pubblicato un tweet per spiegare che non ha nulla a che fare con il nuovo gioco. Il sito Appleinsider spiega che dietro la rinascita di Flappy Bird si nasconde probabilmente qualche schema Ponzi (un modello economico di vendita truffaldino) legato alle criptovalute.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Varun Biniwale, ricercatore di sicurezza, ha analizzato la pagina web dedicata al nuovo gioco, individuando in questi riferimenti a micro-transazioni e alla criptovaluta Solana. Biniwale ha anche individuato una versione giocabile di Flappy Bird che mostra una classifica non nomi-utente che sono riferimenti a criptovalute e al token $FLAP.

Alcuni riferimenti alle cripto sono stati rimossi dalla pagina web dedicata al gioco, ma è evidente che c’è qualcosa di anomalo e questo spiegherebbe anche perché si parlava dell’arrivo prima su sistemi deskgtop e poi (il prossimo anno) per iOS e Android: scelta assurda tenendo conto che il successo di questo gioco era iniziato tutto dagli utenti smartphone.