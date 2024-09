Quanto costa sostituire la batteria di iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Pubblicità

Apple ha aggiornato la pagina web di supporto nella quale indica i prezzi ufficiali per la sostituzione della batteria deglii iPhone, inclusi gli ultimi modelli.

I prezzi indicati da Apple per le batterie originali di iPhone 16 Pro sembrano più cari rispetto a quanto chiesto in precedenza per i precedenti modelli Pro.

I costi ufficiali per la batteria dei vari modelli di iPhone sono i seguenti:

iPhone 16 Pro Max: 135 euro

iPhone 16 Pro 135 euro

iPhone 16 Plus: 109 euro

iPhone 16: 109,00 euro

iPhone 15 (tutti i modelli): 109,00 euro

iPhone 14 (tutti i modelli): 109,00 euro

iPhone 13 (tutti i modelli): 99,00 euro

iPhone 12 (tutti i modelli): 99,00 euro

iPhone 11 (tutti i modelli): 99,00 euro

iPhone XS (tutti i modelli): 99,00 euro

iPhone 8 (tutti i modelli): 79,00 euro

iPhone 7 (tutti i modelli): 79,00 euro

iPhone SE (2a e 3a generazione): 79,00 euro

Chi dispone un piano AppleCare non paga: Apple spiega che se si ha la copertura AppleCare+ e la batteria del proprio iPhone mantiene meno dell’80% della sua capacità originale, si ha diritto a una sostituzione della batteria senza costi aggiuntivi.

La batteria dell’iPhone può essere sostituita fissando un appuntamento in un Apple Store o in un Centro Assistenza Autorizzato Apple; in alternativa è possibile organizza l’invio del prodotto direttamente a Apple.