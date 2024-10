Football Manager 25 arriva a novembre tutto rinnovato

Pubblicità

L’attesa per gli allenatori virtuali sembra essere terminala: Football Manager 25 è atteso per il prossimo 26 di novembre su praticamente tutte le piattaforme principali. A breve i giocatori potranno tornare a gestire la propria squadra del cuore in tutti i campionati possibili e immaginabili.

Il 26 novembre segnerà l’inizio di una nuova era per i fan dei giochi di gestione calcistica con il lancio di Football Manager 25. Il titolo rappresenta un passo in avanti importante per la storica serie, anche in virtù del motore grafico Unity, impiegato per la prima volta, che rende FM25 un’esperienza ancora più realistica e coinvolgente.

FM25 si promette di rappresentare anche un’evoluzione significativa dal punto di vista tecnico, oltre che grafico. Oltre a un’interfaccia rinnovata, infatti, il titolo proporrà miglioramenti grafici durante le partite, mentre a livello sostanziale una delle novità principali è l’introduzione dei campionati di calcio femminile. Questo permetterà ai giocatori di gestire squadre femminili, aggiungendo un ulteriore livello di profondità e autenticità all’esperienza di gioco.

Anche l’aspetto tattico del gioco è stato migliorato, rendendo le dinamiche di partita ancora più realistiche e fedeli al calcio reale. Inoltre, la gestione nei panni dell’allenatore è stata rinnovata, permettendo a chiunque di allenare dalle piccole squadre in cerca di gloria, alle grandi società sportive già affermate.

Oltre che per Mac e PC Windows, il 26 di novembre sarà rilasciato anche Football Manager 25 per Xbox e PS5, ma il titolo sarà disponibile anche su dispositivi mobile in esclusiva tramite Netflix, quindi per chi è abbonato al servizio di streaming video. Inoltre, per gli utenti di Nintendo Switch sarà disponibile FM25 Touch in versione digitale dal 3 dicembre.

Da notare che FM25 segna un passo in vanti nella serie, ma senza rinunciare alla continuità: grazie alla compatibilità dei salvataggi tra le diverse versioni gli utenti potranno continuare le carriere di Football Manager 24 direttamente su FM25, opzione disponibile per la prima volta anche sulla versione Mobile.

