Perplexity, il chatbot con motore di ricerca AI avrà l’app per Mac

Perplexity, il chatbot e motore di ricerca basato su intelligenza artificiale generativa che risponde alle richieste degli utenti utilizzando testo predittivo in linguaggio naturale – ha creato un’app per Mac che è già possibile pre-ordinare sul Mac App Store e sul quale si fa riferimento al “15 ottobre” per la disponibilità effettiva.

Per chi non lo conoscesse, Perplexity è qualcosa a metà tra un chatbot AI e un motore di ricerca. La startup in questione è nata nel 2022, fondata da Aravind Srinivas, ex dipendente di OpenAI e Google. Tra gli investitori, nomi quali Jeff Bezos e Nvidia che hanno versato 74 milioni di dollari per un servizio che a quanto pare vanta già 10 milioni di utenti attivi al mese.

Le domande possono essere poste in linguaggio naturale, e il motore di ricerca risponde replicando in modo coinciso e pertinente, supportato da fonti ritenute affidabili (l’utente può anche specificare le fonti da usare). Lo strumento assomiglia di più a un Google di nuova generazione con supporto dell’AI generativa, e l’app (si scarica da qui) potrebbe essere utile per accedere al servizio senza uscire dal browser abituale.

L’app base dovrebbe essere gratuita (nella scheda con dettagli sul prodotto si fa ad ogni modo riferimento generico ad abbonamenti in-app) e disponibile in più lingue (per ora manca l’italiano). Il requisito minimo è la presenza di macOS 13 o versioni successive.

Sul sito web dello sviluppatore i prezzi indicati per Perplexity Pro sono di 20$ al mese, prezzo che include ricerche illimitate, possibilità di selezionare il modello AI da usare (GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3.1) e altri ancora, caricare e analizzare file illimitati, visualizzare risposte sfruttando Playground AI, DALL-E, SDXL e altro ancora.

Ricordiamo che anche ChatGPT mette a disposizione un’app dedicata per Mac.

