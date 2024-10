Squid Game 2, il trailer della serie fenomeno in arrivo

Pubblicità

Ci sono voluti ben 12 anni prima che venisse accettata e prodotta e solamente 12 giorni per diventare il record di sempre nel già lungo elenco di successi Netflix: la stagione 2 di Squid Game è in dirittura di arrivo e il colosso dello streaming rilascia il primo trailer intitolato You’re Invited – sei invitato.

Il breve video inizia in una casa di lusso con musica rilassante in sottofondo: è il risveglio in piena forma di Gong Yoo, tra doccia e caffè, per tornare nei suoi eleganti abiti di venditore. Prima di uscire però raggiunge una cassetta di sicurezza da cui preleva mazzette di denaro e alcuni oggetti che i fan della serie riconosceranno al volo.

L’atmosfera cambia completamente da un fotogramma a quello successivo. La casa di lusso è sostituita dalla metropolitana e la musica allegra si zittisce per momenti di silenzio, il ticchettio dell’orologio e un jingle più inquietante. Con le due buste in mano, una rossa e una blu, Gong Yoo invita a ritornare nel gioco.

Ricordiamo che la seconda stagione era stata annunciata fin dal 2022. Allora il regista Hwang Dong-hyuk aveva dichiarato che “l’uomo in giacca e cravatta con ddakji potrebbe tornare” e che verrà anche presentato a Cheol-su, il fidanzato di Young-hee.

La pianificazione della seconda stagione è iniziata già nel 2021, mentre il debutto avverrà su Netflix il 26 dicembre. Dall’uscita della prima stagione dei record ci sono voluti quasi tre anni per l’annuncio della data ufficiale di arrivo di Squid Game 2.

L’attesa è stata davvero lunga ma è certo che per poter vedere la successiva terza stagione i fan non dovranno aspettare così a lungo: Netflix ha già anticipato che Squid Game 3 dovrebbe arrivare nel 2025.

