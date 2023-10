Netflix prova giochi in streaming sul TV per sfidare PlayStation e Xbox

Ci sono buone speranze che con Netflix si possa presto anche videogiocare da TV e computer: a un anno esatto dalle prime voci sull’argomento, l’azienda ha annunciato tramite un post sul blog di aver esteso agli USA il beta test dello streaming di giochi cominciato in Canada e nel Regno Unito lo scorso agosto.

La fase di prova al momento appare “limitata” a poche persone ma in futuro, se tutto andrà secondo i piani, sarà accessibile pubblicamente a tutti gli abbonati. Per questa prima fase i fortunati beta tester che hanno l’accesso abilitato alla piattaforma possono giocare con Oxenfree creato da School Studio di proprietà Netflix e a un altro gioco intitolato Molehew’s Mining Adventure.

Come funzionano i giochi in streaming sul TV di Netflix

Per giocarci basta scaricare l’app di Netflix pubblicata sugli App Store di recente che trasforma iPhone e smartphone Android in un controller per giochi iin streaming sul TV. Allo stato attuale funziona con Fire TV di Amazon, con Chromecast tramite Google TV, coi dispositivi Roku e con diverse Smart TV); chi invece accede a Netflix dal computer può semplicemente usare mouse e tastiera.

Netflix da tempo è attiva in questo settore, ma la stragrande maggioranza dei giochi è attualmente disponibile sui dispositivi mobili (tra questi, l’app su iPhone ad esempio ultimamente consiglia di provare Exploding Kittens: The Game e Ghost Detective).

Tuttavia da almeno un anno l’intenzione di espandersi al di fuori degli ecosistemi di Apple e Google è forte, e il nuovo test su Smart TV e computer ne è una prima dimostrazione.

Le serie TV diventano anche videogiochi

Parallelamente a questo, il WSJ ritiene che Netflix stia persino pianificando di trasformare le sue maggiori serie TV di successo in videogiochi. In ballo ci sarebbero Squid Game (che da serie TV ora diventa anche un reality), Wednesday, Extraction e Black Mirror, e starebbe discutendo con la Take-Two per le licenze della serie Grand Theft Auto.

Come si gioca con Netflix

Netflix non ha mai fatto pagare per i suoi giochi, né ha caricato gli abbonamenti con qualche commissione aggiuntiva. Per come è strutturato adesso sembra soltanto un modo per attirare nuovi abbonati e fidelizzare quelli esistenti (per giocare infatti serve soltanto avere un abbonamento attivo), ma non sappiamo se in futuro le cose cambiaranno

Al momento Netflix offre più di 70 videogiochi, numero che entro la fine dell’anno sembra destinato ad aumentare. Netflix ha annunciato la prossima apertura di locali con ristorante e acquisti a tema serie TV. Recentemente Neflix ha rimosso l’apprezzato abbonamento Base costringendo gli utenti a scegliere tra la pubblicità o pagare quasi il doppio.