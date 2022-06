Ford richiama 49.000 Mach-E per un problema di batterie

C’è un grave problema di sicurezza alle batterie di una specifica serie di Mustang Mach-E che starebbe costringendo Ford a richiamare più di 48.000 unità. Il difetto – si legge nella nota aziendale – può comportare a un potenziale surriscaldamento dei contattori ad alta tensione della batteria del veicolo, col risultato che il motore potrebbe non avviarsi affatto oppure, di punto in bianco, perdere potenza durante la marcia.

Un contattore surriscaldato che si apre durante la guida può causare una perdita di forza motrice, aumentando il rischio di incidenti.

Secondo quanto riferisce l’azienda il problema interessa 48.924 Mustang Mach-E vendute negli Stati Uniti, ovvero quasi la metà dei circa 100.000 crossover elettrici di quella serie. Si tratta nello specifico dei modelli 2021 e 2022 prodotti tra il 27 maggio 2020 e il 24 maggio 2022 nello stabilimento di Cuautitlan, in Messico. Ford ha già inviato un avviso ai suoi concessionari, avvertendoli di non consegnare le Mustang Mach-E ai clienti fino a quando non è stato rilasciato l’aggiornamento software che va a correggere il problema.

Il portavoce Said Deep ha inoltre aggiunto che il richiamo è stato depositato anche presso la National Highway Traffic Safety Administration, sebbene non sia stato ancora pubblicato sul sito web dell’agenzia e, in base a quanto si apprende, attuamente non sono state avviate indagini sulla sicurezza.

Questo richiamo arriva in un momento cruciale per la strategia di elettrificazione di Ford, coi primi pickup elettrici F-150 Lightning che hanno raggiunto i clienti nelle ultime settimane. La società ha venduto 6.254 veicoli elettrici a maggio (di cui 5.179 sono proprio Mustang Mach-E), con una crescita annuale del 222% che rappresenta circa il 4,2% delle vendite di Ford.

Non è la prima volta che la Mustang elettrica incontra un problema durante il suo cammino: a causa di un controllo qualità il lancio fu posticipato alla primavera del 2021 e già un’altra volta il veicolo è stato richiamato per accelerazioni involontarie, cinture di sicurezza montate male e bulloni del telaio ausiliario allentati.

