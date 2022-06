Microsoft Teams vuole riunioni più vivaci con i videogiochi

Microsoft sta cercando di ravvivare le riunioni tramite Teams: dopo il supporto beta per il chip M1 di Apple, attualmente, l’azienda sta lavorando per portare videogiochi all’interno della sua piattaforma, così da rallegrare la riunioni e videochiamate.

Alcune fonti hanno riferito a The Verge che la multinazionale di Windows sta testando giochi iconici come Solitario, Forza 4 e Wordament all’interno del servizio. I giochi in questione sembrano provenire solo dal catalogo di giochi casual di Microsoft e sono stati segnalati solo in fase di test. Nulla è stato confermato da Microsoft, anche se The Verge ha contattato il colosso per un commento, che non è arrivato.

Le riunioni virtuali sono ormai diventate parte integrante della vita lavorativa di molti e per questo Microsoft sta continuando ad aggiungere nuove funzionalità, migliorandone altre, come ad esempio la “Modalità insieme” collaborativa, con l’obiettivo di portare offerte più coinvolgenti alle riunioni con avatar 3D simili a Memoji. Zoom utilizza anche avatar simili a Memoji come un modo per migliorare le riunioni sulla sua popolare piattaforma di videochiamate.

Anche se i videogiochi iin Teams potrebbe essere una bella aggiunta alla piattaforma i più potrebbero non considerarla come necessaria. Sì, è fantastico aggiungere un po’ di divertimento alle riunioni, ma solitamente Teams viene usato per scopi tutt’altro che ludici, con gli utenti che richiedono di entrare e uscire da una riunione il più velocemente possibile.

Chissà che con questo mossa il colosso non voglia portare un pubblico diverso dal solito ad avvicinarsi alla piattaforma, che al momento viene per lo più vista come un canale prettamente business.

A gennaio Microsoft Teams ha introdotto la funzione walkie-talkie nelle app per iPhone e Android per comunicare al volo con i colleghi, a dicembre dello scorso anno è stata abilitata la crittografia totale per le videochiamate uno a uno.