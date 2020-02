Annunciati i prezzi italiani dell’elettrica Ford Mustang Mach-E

Arriverà nelle concessionarie a fine anno ma è già ordinabile la Ford Mustang Mach-E: nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l’autonomia arriva fino a 600 km secondo il protocollo WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Il SUV elettrico di Ford vanta display da 15,5″, la nuova generzione di Ford SYNC con navigazione connessa al cloud, aggiornamenti OTA (over the air) e WiFi a bordo.

Il pacco batteria è integrato nel telaio tra i due assi e il produttore riferisce che èè stato testato per resistere a temperature estreme dell’ordine dei meno 40 gradi Celsius.

Le batterie sono posizionate all’interno di un vano impermeabile e progettato per resistere a forti sollecitazioni esterne. La batteria utilizza un avanzato sistema di climatizzazione a liquido, per assicurare la giusta temperatura di funzionamento e migliorare i tempi di ricarica.

I veicolo vanta trazione integrale AWD a doppio motore elettrico; un motore elettrico sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore cosnentono di migliorARE le prestazioni e aiutaRE ad affrontare condizioni di guida più difficili.

Tre le possibili modalità di guida: Whisper, Engage e Unbridled, ognuna con driving dynamics specifici e “esperienze sensoriali” distintive, come l’illuminazione interna e le animazioni nel pannello di controllo.

Qui sotto le immagini scattate allo stand Ford di CES 2020: notare il modello bianco “appeso” sopra le teste dei visitatori.

Nella Mustang Mach-E a trazione integrale, un nuovo sistema all-wheel drive distribuisce la coppia in modo indipendente per singolo asse, per offrire un’accelerazione definita “impressionante” dal produttore e una migliore maneggevolezza rispetto al modello a trazione posteriore. Ford afferma di avere messo a punto questo sistema per garantire “un’eccezionale trazione su strada”, testando Mustang Mach-E su terreni bagnati e innevati, affermando che questo permette di assicurare “il massimo controllo anche in condizioni di bassa aderenza”.

La vettura è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi distintivi come il lungo cofano, il design posteriore ribassato, i fari aggressivi e i fanali posteriori tri-bar. Il vano portaoggetti anteriore, con 100 litri di spazio di stivaggio, è bbastanza grande da contenere comodamente l’equivalente di una borsa per il bagaglio a mano. Oltre al bagagliaio anteriore, quello posteriore offre 402 litri di spazio. Con i sedili posteriori reclinati, Mustang Mach-E vanta 1.420 litri: spazio più che sufficiente per bagagli, attrezzatura da campeggio o altro

Utilizzando il Bluetooth, il SUV è in grado di rilevare lo smartphone del guidatore mentre si avvicina, sbloccando Mustang Mach-E e consentendo di iniziare a guidare senza estrarre il cellulare dalle tasche o utilizzare una chiave. Nel caso in cui lo smartphone sia scarico, può essere utilizzato un codice di backup inserendolo sulla tastiera predisposta sul montante centrale, mentre un codice diverso può essere inserito nel touchscreen centrale per avviare il motore.

I prezzi

La crossover elettrica parte da 49,900 euro per la versione a trazione posteriore da 258 CV con batterie Standard Range da 75,7 kWh, mentre per la Mustang Mach-E da 285 CV con batterie Extended Range da 98,8 kWh si parte da 57.500 euro.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.