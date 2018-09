Fotocamera digitale giocattolo per bambini futuri fotografi a soli 25 euro

Solo 25 euro per far conoscere ai vostri bimbi il mondo della fotografia digitale con una fotocamera essenziale e divertente.

Disponibile online una simpatica fotocamera giocattolo digitale per bambini, perfetta per far conoscere ai più piccoli il mondo della fotografia con un giocattolo colorato e divertente ma perfettamente funzionante, a soli 25 euro.

Le specifiche sono ovviamente ridotte all’essenziale, anche se più che sufficienti ad assurgere al ruolo del dispositivo, ovvero consentire ai bimbi di esplorare il mondo della fotografia digitale con un dispositivo semplice, robusto e divertente.

Il sensore della fotocamera supporta la risoluzione risoluzione di 2592 x 1944 (in sostanza 5 MP) mentre è possibile riprendere anche video in risoluzione 1920 x 1080 (quindi Full HD). La fotocamera include una batteria da 800 mAh che garantisce una buona autonomia e può essere ricaricata in circa 2.5 ore grazie al cavo USB incluso nella confezione.

La fotocamera include già una memoria interna da 1 GB con cui è possibile memorizzare un buon numero di immagini, ma può essere estesa fino a 32 GB con una scheda SD dedicata, de inserire nello slot della fotocamera.

Nella confezione è disponibile anche un cinghia per il trasporto, il manuale in lingua inglese e un lettore di schede SD; insomma un pacchetto completo per un fare un ottimo regalo ai piccoli fotografi in erba.

Disponibile in due colori, giallo-rosa e giallo-blu, la fotocamera si acquista online a soli 25 euro seguendo questo link diretto.