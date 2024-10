Fotovoltaico in Italia, Octopus Energy investe in Coralsun

Pubblicità

Grazie all’investimento di Octopus Energy nella startup nostrana Coralsun, le aziende italiane potranno installare sui propri tetti impianti fotovoltaici per attingere a una fonte di energia non solo rinnovabile, ma anche conveniente, il tutto senza investimento iniziale e con costi energetici sensibilmente ridotti.

Si tratta di un’ottima notizia per chi ha sperimentato lo shock da bolletta, con costi di energia alti e fluttuanti: per di più la maggior parte degli analisti prevede prezzi al rialzo in futuro. La collaborazione tra Octopus Energy e Coralsun prevede lo sviluppo di 150 MW di nuovi progetti fotovoltaici sui tetti delle aziende in tutta Italia entro i prossimi cinque anni.

Grazie ai pannelli installati con formula senza investimento, le aziende possono usufruire di prezzi fissi nel lungo termine per l’energia solare, proteggendosi dalle fluttuazioni dei costi in bolletta. La procedura risulterà anche rapida, grazie al processo autorizzato semplificato per le installazioni sul tetto.

Tra i principali beneficiari di questa iniziativa vengono indicate sopratutto aziende commerciali e industriali energivore, come hub logistici, centri commerciali e imprese manifatturiere, che potranno ridurre sensibilmente i loro costi energetici grazie all’energia solare.

Negli anni Octopus ha già investito in diversi progetti in Italia nel settore dell’energia eolica, solare e di accumulo con batterie: la società ha l’obiettivo di investire fino a un miliardo di euro in energie rinnovabili entro il 20230 nel nostro Paese. L’accordo di Octopus si sposa perfettamente con l’obiettivo che l’Italia si è prefissata di arrivare a produrre il 65% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Sempre nel nostro Paese Octopus Energy propone una offerta per clienti finali basata sull’utilizzo delle rinnoabili con forte attenzione su prezzi e sevizio clienti.

