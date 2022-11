Xiaomi 12T e 12T Pro sono in offerta con un codice

Sul mercato da appena un mese, sono già in sconto: i nuovi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, due smartphone top di gamma che spiccano per fotocamere e processori, si possono comprare a partire da 418 € grazie ad una promozione che si attiva con alcuni codici speciali (i dettagli in fondo).

Differenze

I due telefoni differiscono unicamente per la qualità del sensore della fotocamera principale e per il processore a bordo.

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T monta una fotocamera da 108 MP e il processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra realizzato con processo costruttivo a 5 nanometri, con una GPU che migliora velocità di clock, cache e archiviazione, oltre a prestazioni ed efficienza energetica fino al 30% rispetto alla generazione precedente.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro invece usa un sensore da 200 MP grande 1/1,22″ e il più potente Qualcomm Snapdragon 8+Gen1 costruito da TSMC con tecnologia a 4 nanometri, un processore che migliora le prestazioni di CPU (+16,7%) e GPU (+11%) e allo stesso tempo di riduce sensibilmente il consumo di energia di entrambi (-33% per la CPU e -30% per la GPU).

Il costruttore ha anche ingrandito la camera di vapore del 65% e l’impiego di materiale termico del 125% rispetto a 11T Pro, assicurando – dicono – lunghe esperienze d’uso senza surriscaldamento.

E poi c’è il supporto al Dolby Vision, oltre a calibrazione e firma audio Sound by Harman Kardon.

Caratteristiche comuni

Per quanto riguarda il comparto fotografico, entrambi montano sul retro anche una camera ultra grandangolare da 8 MP con sensore 1/4”, angolo di visione 120° e f/2.2, e una fotocamera macro da 2 MP con sensore 1/5” a f/2.4. Invece la fotocamera frontale selfie è da 20 MP con angolo di 78°, sensore 1/3.47” e f/2.24.

Ci sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che promettono un grande aiuto negli scatti, permettendo di realizzarne sempre di ottimi anche a chi non è esperto. E poi una modalità Ultra Burst che scatta 30 foto in un secondo, così da non perdere l’attimo.

La batteria per entrambi è da 5.000 mAh con tecnologia HyperCharge da 120 W che la ricarica completamente al 100% in appena 19 minuti, e c’è anche lo Xiaomi AdaptiveCharge che memorizza le abitudini di ricarica dell’utente per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine.

Lo schermo è un AMOLED da 6,67″ con 68 miliardi di colori e supporto HDR10+, risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel e densità di 446 ppi. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz con AdptiveSync che regola dinamicamente il refresh rate in base ai contenuti visualizzati. C’è poi il lettore di impronte integrato nello schermo.

Infine riguardo l’audio, entrambi montano due speaker con supporto Dolby Atmos.

La promozione

Xiaomi 12T Pro è disponibile in versione da 8/12 GB di RAM e 256 GB di capacità e viene venduto a partire da 719,99 € ma usando il codice XM12TPRO il prezzo finale è di 537,98 €.

Xiaomi 12T invece è disponibile con 128 GB o 256 GB di capacità e il prezzi partono da 471,99 € ma col codice XM12T il costo finale scende a 418 €.

Quale che sia la configurazione scelta, l’offerta termina il 30 novembre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore oppure contattare direttamente il servizio clienti.

In questo caso c’è la spedizione gratuita da Hong Kong

IVA inclusa

. Per i resi trovate tutti i dettagli qui.