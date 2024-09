FRITZ!Box 4050 per Wi-Fi 6 è il router AVM con centralino telefonico per tutti

Pubblicità

Se avete un modem per fibra ottica, via cavo o DSL non rinunciate alla versatilità delle soluzioni AVM, potete sempre collegare in cascata il FRITZ!Box 4050 con Wi-Fi 6.

Grazie alla velocità fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz) garantisce una connessione Internet in grado di gestire facilmente streaming in 4K, chat video e applicazioni cloud. FRITZ!Box 4050 è dotato di una porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit, una porta USB e un centralino VoIP con base DECT.

Inoltre grazie al centralino integrato è possibile aggiungere un telefono analogico.

Il cuore della rete Wi-Fi Mesh

Il FRITZ!Box 4050 è in grado di gestire la rete Wi-Fi Mesh, garantendo connessioni veloci e affidabili. Tutti i dispositivi FRITZ! presenti nella rete di casa grazie FRITZ!Repeater (ripetitore senza fili) e FRITZ!Powerline (estensione della rete su rete elettrica) operano in un’unica rete Wi-Fi ottimizzando al meglio le prestazioni di tutti i dispositivi wireless e garantendo sempre la miglior connessione possibile per acere Streaming, gaming, download e upload senza interruzioni e alla massima velocità, anche nella stanze più lontane.

Con la rete mesh a rete Wi-Fi ha solo un nome e una sola password per un accesso veloce e semplice, oltre a disporre di una crittografia sicura.

Smart Home e telefonia

La base DECT integrata è in grado di controllare e gestire i dispositivi collegati come, ad esempio, la nuova termovalvola FRITZ!DECT 302, le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210, l’interruttore FRITZ!DECT 440 e la lampadina LED FRITZ!DECT 500. Sul centralino integrato è possibile collegare un telefono analogico e fino a sei cordless DECT. Grazie alla rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le numerose funzioni lo rendono versatile sia per l’ufficio di casa che per la casa digitale.

Funzionalità multimediali versatili

Il FRITZ!Box 4050, grazie al media server e alla funzionalità NAS integrata permette la condivisione nella rete locale di tutti i film, la musica e le immagini archiviati con appositi lettori come smart TV e smartphone. Il FRITZ!Box 4050 diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming 4K.

FRITZ!Box 4050 di AVM in sintesi: tutte le caratteristiche

Interfacce e rete

Router wireless per un modem per fibra ottica, cavo, DSL o una chiavetta per rete mobile

1 porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit

Ideale per streaming di video e IPTV

MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al FRITZ!Box da remoto

Firewall Stateful Packet Inspection con abilitazione porte per una navigazione sicura

Parental control con limite temporale e blocco/abilitazione di siti web

Piena compatibilità con IPv6

Configurazione facile via interfaccia browser da PC, smartphone o tablet

Assistente di sicurezza con tool diagnostico e aggiornamento automatico

Accesso remoto sicuro da Internet con VPN (IPSec e WireGuard)

Rete Wi-Fi

Wi-Fi 6 (wireless AX) fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Amplia la rete locale con Wi-Fi Mesh combinando più punti di accesso Wi-Fi in un unico sistema intelligente

Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11a/g/n/ac/ax

Crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi attivabile e disattivabile tramite interruttore (FRITZ!DECT 440/400) e telefoni

Accesso ospite Wi-Fi: navigazione sicura per gli amici

Telefonia

Base DECT per telefonia (VoIP) e Smart Home

Base DECT integrata per 6 cordless

1 porta per un telefono analogico, segreteria telefonica o fax

5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail

Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple e altri)

Funzione fax con inoltro di e-mail (fax to mail)

Elenchi chiamate, blocco numeri, selezione rapida, funzione di selezione interna

Telefonia via Internet (VoIP) con FRITZ!App Fon per Android e iOS

Smart Home e multimedia

Funzioni Smart Home per corrente, riscaldamento, luci e altro (DECT ULE)

1 porta USB per stampante e memoria nella rete (USB 2.0)

FRITZ!NAS: una memoria condivisa per tutti i dati nella rete locale

Media server per distribuire musica, foto e film nella rete locale (DLNA/UpnP AV)

Supporta anche memorie online, web radio e podcast

Porte

1 porta USB 2.0 per supporti di memoria (NAS), stampanti di rete e chiavette per rete mobile

1 porta WAN Gigabit e 3 porte LAN Gigabit per applicazioni avanzate come NAS

1 porta per un telefono analogico, segreteria telefonica o fax

FRITZ!Box 4050 è ora disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 139 € iva inclusa ed è disponibile anche su Amazon.

Qui sotto gli accessori mesh AVM compatibili con il router e con wi-fi 6.

