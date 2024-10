Sconti d’autunno Garmin vívoactive 5, smartwatch fitness per tutti i giorni a 215€

Pubblicità Uno smarwatch che non sembra un’oggetto da geek, perfetto da indossare in ogni occasione, ma che nello stesso tempo vi resta accanto per aiutarvi a vivere una vita sana ed attiva. È il Garmin vívoactive 5 che grazie agli sconti Prime comprare al minimo di sempre: solo 215 € invece che 299 €. La base per comprendere lo spirito di Garmin vívoactive 5, come abbiamo provato qui, è tutta nella sua forma e nei suoi materiali. A prima vista appare come un orologio “normale” di forma rotonda, sufficientemente piccolo da essere considerato un prodotto minimalista. È interamente realizzato in materiale sintetico, rinforzato con ghiera in alluminio anodizzato e cinturino standard in silicone opaco: opzioni che rendono lo smartwatch molto leggero, appena 36 grammi e, grazie alla cassa con diametro di 42,2 mm, molto comodo al polso. Ha un display AMOLED, con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3 e con una batteria che dura fino a 11 giorni. È resitente all’immersione sino 5 atmosfere (50 metri) e quindi potete farci la doccia, andarci al mare o in piscina senza preoccupazioni. Nel monitoaggio dell’attività sportiva Garmin vívoactive 5 ha più di 30 app precaricate per gli sport GPS e indoor, registra qualsiasi tipo di attività, come le passeggiate, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, le attività per le persone su sedia a rotelle e molto altro ancora. Tramite semplici feedback a fine workout, aiuta a comprendere gli effetti di ogni allenamento sul corpo e quanto tempo occorre per recuperare, in modo da prepararti ad affrontare qualunque sfida. Non manca il coach del sonno. Garmin vívoactive 5 fornisce un punteggio del sonno e un coach personalizzato che ti indica come puoi migliorare la qualità del tuo riposo. Permette inoltre di monitorare le diverse fasi del sonno e i riposi diurni, mostrando anche una serie di importanti metriche rilevate durante il sonno. Al risveglio Garmin vívoactive 5 fornisce una panoramica sulla qualità del sonno e sul livello di recupero, un calendario giornaliero, informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e molto altro. Tra le funzioni: piani di allenamento adattivi da 5 km, 10 km e mezze maratone gratuiti con indicazioni di coach esperti.

Stima del livello di fitness rispetto alla sua età reale

Creazione di un programma di allenamento dettagliato sfruttando gli oltre 1.600 esercizi disponibili nell’app Garmin Connect e inviarlo direttamente all’orologi

Creazione di un allenamento a intervalli per le attività di corsa e ciclismo

Registra il livello di sforzo percepito dopo l’allenamento

monitora il numero di passi quotidiani, le calorie bruciate

Controlla i velli di forma fisica attuale e registra le variazioni nel tempo Garmin vívoactive 5 costerebbe 299 €. Su Amazon si compra a qualche decina di euro in meno, ma in occasione della festa degli scontri Prime d’autunno lo pagate solo 215€, il prezzo più basso di sempre. Click qui per comprare

