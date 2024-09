Il gioco Frostpunk 2 disponibile per Mac e Windows

Pubblicità

Come promesso dagli sviluppatori a maggio di quest’anno, il gioco Frostpunk 2 è disponibile in contemporanea per Mac e Windows. L’uscita è in ritardo rispetto a quanto previsto in precedenza (si era parlato di luglio) ma ora è ad ongi modo possibile giocare a questo titolo di sopravvivenza gestionale.

Come è facile immaginare, si tratyta del sequel di Frostpunk, un videogioco di sopravvivenza gestionale nel quale bisogno costruire edifici, esplorare, gestire le risorse ed i cittadini di una città durante una glaciazione che ha devastato la Terra; sono presenti diversi scenari da affrontare, ognuno con le proprie storie e diverse sfide.

“Finalmente liberi dal pensiero della mera sopravvivenza, i cittadini non vedono più il mondo attorno alla loro città come fonte di morte, ma di nuove opportunità”, spiega Łukasz Juszczyk, co-direttore e direttore artistico di Frostpunk 2.

“Frostpunk era un gioco su una società spinta al limite, dove si doveva sopravvivere a un’apocalisse in corso”, aveva raccontato poco tempo addietro Jakub Stokalski, l’altro co-direttore e direttore del game design di Frostpunk 2, spiegando che il nuovo titolo è il passo successivo nella storia (si svolge a 30 annidi distanza dai precedenti eventi): “Come si ricostruirà la società ora che il fattore unificante ‘o facciamo così o moriremo’ è venuto a mancare e ognuno inizia a voler tirare l’acqua al proprio mulino?”. Tra i parametri di cui tenere conto, anche la gestione politica con molte più fazioni concorrenti da gestire e bilanciare.

Frostpunk 2 è disponibile su Steam a partire da 44,99 € per il gioco base. Il prezzo è identico anche su Mac App Store ma vale ovviamente solo per la versione macOS. Il gioco “pesa” circa 10 GB al momento del download e ne richiede 30 per l’installazione. Come requisiti gli sviluppatori riferiscono: un Mac con macOS 14.5 o versioni successive o un Mac con chip Apple M1 o versioni successive