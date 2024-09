Autonomia iPhone 16 da record, ma Samsung vince

Pubblicità

Nuovo anno, nuovo confronto batterie: ora che si conoscono le capacità precise delle batterie di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max c’è chi si è dilettato a sottoporre i nuovi telefoni ai più svariati test di autonomia.

Tra i più interessanti c’è quello dello youtuber Mrwhosetheboss che ne ha confrontato l’autonomia e la capacità di ricarica con alcuni modelli della precedente generazione e con uno dei top di gamma della concorrenza simulando alcune situazioni d’uso di vita reale.

Cronometro alla mano ha sostanzialmente avviato alcune app come quella di YouTube e di TikTok per visualizzare gli stessi video, interagito con ChatGPT, eseguito alcuni videogiochi, partecipato a chat su Slack e sfogliato la stessa homepage di Instagram. In sostanza ha usato contemporaneamente i telefoni per fare le stesse cose e per la stessa durata.

Non è un test puramente scientifico ma ci si avvicina parecchio perché tutti i telefoni, completamente carichi, sono stati usati insieme nella stessa stanza, quindi in un ambiente in cui hanno condiviso temperatura e umidità e collegamento Internet, sottoposti perciò alle medesime condizioni.

I risultati dei consumi, autonomia degli iPhone 16 a confronto

Alla fine dei giochi, il telefono a scaricarsi per primo è stato iPhone 15, mentre il Galaxy S24 Ultra ha battuto tutti, perfino il migliore degli iPhone, superandolo con quasi un’ora e dieci minuti di autonomia in più.

iPhone 15 = 7 ore e 45 minuti (3.349 mAh)

iPhone 16 = 8 ore e 19 minuti (3.561 mAh)

iPhone 16 Pro = 8 ore e 19 minuti (3.582 mAh)

iPhone 16 Plus = 8 ore e 45 minuti (4.674 mAh)

iPhone 15 Pro Max = 9 ore e 35 minuti (4.422 mAh)

iPhone 16 Pro Max = 11 ore e 22 minuti (4.685 mAh)

Galaxy S24 Ultra = 12 ore e 31 minuti (5.000 mAh)

Se ci fermiamo a questi risultati leggiamo innanzitutto qualcosa di ovvio, ovvero che una batteria più grande offre chiaramente un’autonomia maggiore.

Tuttavia possiamo usare questi numeri per calcolare rapidamente il consumo effettivo di ciascun modello sottoposto allo stesso test. Teniamo cioè conto della capacità delle batterie in rapporto ai risultati raggiunti, e scopriamo così che i dispositivi indicativamente hanno consumato:

iPhone 16 Plus = 8,90 mAh al minuto

iPhone 15 Pro Max = 7,69 mAh al minuto

iPhone 15 = 7,20 mAh al minuto

iPhone 16 Pro = 7,18 mAh al minuto

iPhone 16 = 7,14 mAh al minuto

iPhone 16 Pro Max = 6,87 mAh al minuto

Galaxy S24 Ultra = 6,66 mAh al minuto

Se quindi il Galaxy S24 Ultra resiste un’ora in più rispetto ad iPhone 16 Pro Max, in realtà il consumo dei mAh al minuto è di poco inferiore. Di conseguenza variando la durata di utilizzo di questo o quel servizio può accadere che Galaxy S24 Ultra raggiunga autonomie ancora migliori o, al contrario, venire battuto dal più performante degli ultimi nuovi iPhone.

Come vanno in ricarica

Sul finale l’autore del video ha anche confrontato la velocità di ricarica dei telefoni, completamente scarichi, utilizzando lo stesso caricatore (apparentemente di Anker) da 65 Watt comprato su Amazon, ottenendo questi risultati dopo una ricarica di 10 minuti:

iPhone 16 Pro = 22%

iPhone 16 Pro Max = 22%

iPhone 16 Plus = 22%

iPhone 15 = 22%

iPhone 16 = 21%

iPhone 15 Pro Max = 19%

Galaxy S24 Ultra = 17%

Anche qui le percentuali non rappresentano la realtà perché, anche se il Galaxy S24 Ultra appare il più lento, in realtà deve anche ricaricare un maggior quantitativo di mAh, perciò il suo 17% è su un totale, il 100%, che è fatto di 5.000 mAh, e non possiamo paragonarlo ad un 22% di un telefono come iPhone 15 che ha solo 3.349 mAh da ricaricare.

Anche in questo caso con una semplice proporzione possiamo leggere meglio questi numeri analizzando i mAh effettivamente caricati al minuto:

iPhone 16 Pro Max = 103,07 mAh al minuto

iPhone 16 Plus = 102,83 mAh al minuto

Galaxy S24 Ultra = 85 mAh al minuto

iPhone 15 Pro Max = 84,02 mAh al minuto

iPhone 16 = 78,34 mAh al minuto

iPhone 16 Pro = 73,80 mAh al minuto

iPhone 15 = 73,68 mAh al minuto

Ci accorgiamo così che iPhone 16 Pro, sorprendentemente, è “lento” quanto iPhone 15 dello scorso anno, mentre iPhone 16 è di poco superiore ai due. La velocità di ricarica del Galaxy S24 Ultra invece è paragonabile a quella di iPhone 15 Pro Max, mentre i migliori in assoluto sono iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Plus che, nel confronto, superano in velocità di un 20-25% circa gli altri due telefoni della nuova gamma.

Anche qui tuttavia non ci troviamo di fronte a risultati inconfutabili e definitivi perché va tenuto conto del fatto che si tratta della ricarica iniziale (quindi quella in cui i telefoni sono progettati per assorbire di più per accumulare maggior energia nel minor tempo possibile) perciò la capacità di assorbimento varia anche in base al quantitativo di energia già presente nella batteria. I risultati con le batterie cariche al 50% o 70%, potrebbero infatti differire anche di molto da quelli mostrati in questo test.

Sulla batteria degli iPhone 2024

La batteria dei nuovi iPhone è, secondo iFixit, la più riparabile di sempre, e questo piace all’UE. Se avete appena comprato uno dei nuovi telefoni, date un’occhiata ai nostri 11 consigli per prolungare autonomia e durata della batteria.