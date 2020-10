Con Spotify ora si possono cercare le canzoni in base al testo

La battaglia tra l’apripista dello streaming Spotify e Apple Music su chi-offre-le-migliori-funzioni continua. Di tanto in tanto i due principali servizi di musica in streaming aggiungono infatti strumenti e opzioni spesso ispirati uno all’altro: l’ultima di questa serie è la ricerca in base ai testi. Un ingegnere di Spotify ha da poco pubblicato un tweet in cui annuncia agli utenti che ora possono inserire il testo (o parte di esso) di una canzone nel campo di ricerca all’interno dell’app per rintracciare il relativo brano.

Una funzione, questa, che appunto Apple Music offre già da tempo (da fine 2018, per la precisione). Come si può vedere dallo screenshot che alleghiamo nell’articolo, i brani che vengono rintracciati su Spotify tramite la ricerca del testo sono etichettati con la sigla “lyrics match” al fianco di altri potenziali risultati, in modo tale da evidenziare quali sono quelli in cui è o dovrebbe essere presente il contenuto della ricerca all’interno del testo della canzone.

Tra le altre novità che Spotify sta integrando in queste ore c’è una nuova serie di classifiche musicali che vengono promosse in un modo alquanto particolare. La società ha infatti creato un nuovo account Twitter denominato @spotifycharts attraverso il quale, tweet dopo tweet, vengono elencati i migliori album della settimana.

L’analisi viene pubblicata ogni lunedì e comprende gli ascolti che vanno dal venerdì al giovedì ed è proposta sia a livello mondiale, sia con una specifica ricerca circoscritta ai soli Stati Uniti. Oltre al riepilogo settimanale degli album, attraverso questo account la società elenca anche le migliori 50 canzoni della settimana trasmesse anche qui, sia in tutto il mondo che negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda quest’ultima, da diverso tempo Spotify elenca i migliori 50 brani del giorno ascoltati negli USA e nel resto del mondo ed è possibile perfino andare a scandagliare quel che succede in ciascun singolo paese. Secondo le indiscrezioni queste nuove classifiche sarnano però pubblicate soltanto nell’account Twitter appena creato. Si tratta di una scelta davvero particolare e, al momento, difficile da comprendere. Probabilmente sarebbe stato più utile averle all’interno dell’app, in particolare le classifiche sui 50 brani più ascoltati della settimana.

