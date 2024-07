10 milioni di utenti per l’emulatore Delta su iPhone, ora anche per iPad

Pubblicità

Gli sviluppatori di Delta, emulatore di console – hanno annunciato la disponibilità della versione 1.6 del loro software, ora pienamente ottimizzato anche per iPad.

La versione 1.6 è disponibile su AltStore PAL (marketplace alternativo) e sarà a breve disponibile anche su App Store, con un “nuovo logo 100% legale” spiegano gli sviluppatori, facendo riferimento alle minacce di azioni legali da parte di Adobe (il precedente loro, secondo i legali della Casa di Photoshop era troppo somigliante a quello che da anni rappresenta la loro azienda).

In un tweet gli sviluppatori di Delta, oltre ad annunciare la nuova versione, riferiscono che la loro app vanta oltre 10 milioni di utenti.

Delta, come accennato, ora supporta appieno iPad, permettendo di giocare a schermo intero; sono stati rivisti i controlli touch e skin dedicate tengono conto del display più grande del tablet. Altre peculiarità della versione per iPadOS riguardano il supporto a finestre multiple, Stage Manager / Split View e alla funzionalità Handoff (per passare da iPad a iPhone).

Delta, lo ricordiamo, è perfetto per gli amanti dell’emulazione e del retro-gaming. Sviluppata da Riley Testut (noto per BA4iOS e Riley Testut), l’app permette di emulare vecchi giochi e piattaforme (NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 64 e Sega Genesis).

Fino a poco tempo addietro non era possibile distribuire questo tipo di app su App Store (l’unica alternativa era ricorrere al jailbreak); Apple ha modificato le regole e ora consente di offrire emulatori di giochi, a patto di seguire specifiche regole (non condividere dati, tenere conto di specifiche problematiche legate alla privacy e tenere conto della classificazione per età), un notevole cambiamento su un aspetto che finora aveva sempre rifiutato a priori.

L’adeguamento della Mela alle nuove norme del Digital Markets Act (DMA) consente la distribuzione su iOS di emulatori per il retro gaming come Gamma, Delta, Provenance, e iGBA, in seguito rimosso in quanto una copia di GBA4iOS.

Emulatori su Mac

Se siete appassionati di retro gaming non dimenticate di leggere questa guidasu come giocare alle vecchie glorie su Mac.